В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Полиция провела обыски в Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и 13 клубах страны в связи с подозрением в участии в незаконных финансовых операциях, сообщает телеканал TN.
Обыски прошли по решению судьи Луиса Армеллы, всего было проведено 35 обысков.
В число клубов вошли "Индепендьенте", "Расинг", "Сан-Лоренсо", "Аргентинос Хуниорс", "Морон", "Экскурсионистас", "Лос-Андес", "Депортиво Арменио", "Банфилд", "Барракас Сентраль", "Акассусо", "Браун Адроге" и "Платенсе".
Расследование связано с компанией Sur Finanzas, которая спонсирует перечисленные команды и принадлежит Ариэлю Вальехо - близкому другу президента AFA Клаудио Тапии. Прокурор Сесилия Инкардона запросила в рамках дела о незаконных финансовых операциях снять налоговую и банковскую тайны с 13 клубов на предмет возможного отмывания денег. Следователи подозревают, что Sur Finanzas предоставляла клубам займы и получала выплаты через телевизионные или маркетинговые права.