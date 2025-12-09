Рейтинг@Mail.ru
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:19 09.12.2025 (обновлено: 16:47 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/smi-2060866188.html
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ
Полиция провела обыски в Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и 13 клубах страны в связи с подозрением в участии в незаконных финансовых операциях, сообщает... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T16:19:00+03:00
2025-12-09T16:47:00+03:00
футбол
индепендьенте
расинг (сантандер)
сан-лоренсо
спорт
вокруг спорта
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763663049_0:0:2552:1436_1920x0_80_0_0_915b8e39a17e41f7a0f77958b4d5e1dc.jpg
/20251128/veron-2058223649.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763663049_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_fc95421d2e4a671ff7cdf70b0fd5db88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
индепендьенте, расинг (сантандер), сан-лоренсо, спорт, вокруг спорта, скандал
Футбол, Индепендьенте, Расинг (Сантандер), Сан-Лоренсо, Спорт, Вокруг спорта, скандал
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ

TN: полиция провела обыски в Ассоциации футбола Аргентины

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМяч на футбольном поле
Мяч на футбольном поле - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мяч на футбольном поле. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Полиция провела обыски в Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и 13 клубах страны в связи с подозрением в участии в незаконных финансовых операциях, сообщает телеканал TN.
Обыски прошли по решению судьи Луиса Армеллы, всего было проведено 35 обысков.
В число клубов вошли "Индепендьенте", "Расинг", "Сан-Лоренсо", "Аргентинос Хуниорс", "Морон", "Экскурсионистас", "Лос-Андес", "Депортиво Арменио", "Банфилд", "Барракас Сентраль", "Акассусо", "Браун Адроге" и "Платенсе".
Расследование связано с компанией Sur Finanzas, которая спонсирует перечисленные команды и принадлежит Ариэлю Вальехо - близкому другу президента AFA Клаудио Тапии. Прокурор Сесилия Инкардона запросила в рамках дела о незаконных финансовых операциях снять налоговую и банковскую тайны с 13 клубов на предмет возможного отмывания денег. Следователи подозревают, что Sur Finanzas предоставляла клубам займы и получала выплаты через телевизионные или маркетинговые права.
Игровой момент матча Аргентина - Мексика - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
28 ноября, 01:59
 
ФутболИндепендьентеРасинг (Сантандер)Сан-ЛоренсоСпортВокруг спортаскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала