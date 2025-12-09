https://ria.ru/20251209/kubok-2060699737.html
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала
Нападающий ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Александр Радулов не сыграет в составе команды "Россия 25" на Кубке Первого... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Хоккей, Спорт, Новосибирск, Белоруссия, Казахстан, Александр Радулов, Роман Ротенберг, Россия 25, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Радулов не сыграет в составе "Россия 25" на Кубке Первого канала