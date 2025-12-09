Рейтинг@Mail.ru
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:23 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kubok-2060699737.html
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала
Нападающий ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Александр Радулов не сыграет в составе команды "Россия 25" на Кубке Первого... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T01:23:00+03:00
2025-12-09T01:23:00+03:00
хоккей
спорт
новосибирск
белоруссия
казахстан
александр радулов
роман ротенберг
россия 25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017617276_0:0:3398:1912_1920x0_80_0_0_7c12fcf17d483a9c23201698d7d9bda0.jpg
новосибирск
белоруссия
казахстан
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала

Радулов не сыграет в составе "Россия 25" на Кубке Первого канала

Александр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Александр Радулов. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нападающий ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Александр Радулов не сыграет в составе команды "Россия 25" на Кубке Первого канала, сообщил в Telegram-канале главный тренер сборной Роман Ротенберг.
Турнир пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками россиян станут команды Белоруссии и Казахстана. В ноябре 39-летний Радулов был включен в окончательный состав сборной "Россия 25".
"Мы много общаемся с Александром Радуловым. Он очень хотел принять участие в Кубке Первого канала, но его организму требуется восстановление после тяжелых игр. Александр постоянно коммуницирует с ними и обязательно поможет советами, чтобы они хорошо сыграли за сборную", - написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
В нынешнем сезоне Радулов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 34 очка (16 голов + 18 передач).
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Рише покинул "Трактор"
8 декабря, 15:08
 
ХоккейСпортНовосибирскБелоруссияКазахстанАлександр РадуловРоман РотенбергРоссия 25Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
