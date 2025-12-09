Тренер Коростелева рассказал, как принималось решение отправиться в Европу

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин рассказал РИА Новости, что двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России Савелий Коростелев в ожидании возможного допуска к международным соревнованиям принял решение отправиться в Европу, так как это поможет ему лучше подготовиться в условиях гор.

Третий этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря.

« "Отправиться в Европу — это было совместное решение ехать и ждать решения там. Он и я понимаем, что целесообразно находиться там. Самое главное — не ждать, а готовиться на высоте, потому что все главные международные старты будут проходить в горах", - сказал Сорин.

"Что касается того, будет он участвовать в Давосе, или нет — это не ко мне вопрос, а к FIS. Когда они дадут нейтральный статус, тогда он и сможет участвовать", - добавил собеседник агентства.

Вместе с тем, старший тренер сборной не стал раскрывать, где именно Коростелев готовится к возможному выступлению на этапе Кубка мира в Давосе. "Савелий сейчас находится в Европе, но конкретное место говорить не буду", - пояснил специалист.