Тренер Коростелева рассказал, как принималось решение отправиться в Европу
2025-12-09T10:05:00+03:00
2025-12-09T10:05:00+03:00
2025-12-09T11:28:00+03:00
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин рассказал РИА Новости, что двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России Савелий Коростелев в ожидании возможного допуска к международным соревнованиям принял решение отправиться в Европу, так как это поможет ему лучше подготовиться в условиях гор.
Третий этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря.
«
"Отправиться в Европу — это было совместное решение ехать и ждать решения там. Он и я понимаем, что целесообразно находиться там. Самое главное — не ждать, а готовиться на высоте, потому что все главные международные старты будут проходить в горах", - сказал Сорин.
"Что касается того, будет он участвовать в Давосе, или нет — это не ко мне вопрос, а к FIS. Когда они дадут нейтральный статус, тогда он и сможет участвовать", - добавил собеседник агентства.
Вместе с тем, старший тренер сборной не стал раскрывать, где именно Коростелев готовится к возможному выступлению на этапе Кубка мира в Давосе. "Савелий сейчас находится в Европе, но конкретное место говорить не буду", - пояснил специалист.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.