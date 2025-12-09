Рейтинг@Mail.ru
Тренер Коростелева рассказал, как принималось решение отправиться в Европу
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09.12.2025
Тренер Коростелева рассказал, как принималось решение отправиться в Европу
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин рассказал РИА Новости, что двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России Савелий РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Тренер Коростелева рассказал, как принималось решение отправиться в Европу

Российский лыжник Савелий Коростелев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин рассказал РИА Новости, что двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России Савелий Коростелев в ожидании возможного допуска к международным соревнованиям принял решение отправиться в Европу, так как это поможет ему лучше подготовиться в условиях гор.
Третий этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря.
«

"Отправиться в Европу — это было совместное решение ехать и ждать решения там. Он и я понимаем, что целесообразно находиться там. Самое главное — не ждать, а готовиться на высоте, потому что все главные международные старты будут проходить в горах", - сказал Сорин.

"Что касается того, будет он участвовать в Давосе, или нет — это не ко мне вопрос, а к FIS. Когда они дадут нейтральный статус, тогда он и сможет участвовать", - добавил собеседник агентства.
Вместе с тем, старший тренер сборной не стал раскрывать, где именно Коростелев готовится к возможному выступлению на этапе Кубка мира в Давосе. "Савелий сейчас находится в Европе, но конкретное место говорить не буду", - пояснил специалист.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
