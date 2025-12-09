В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты

"Это обсуждается рабочей группой. Есть что обсудить, есть варианты. Думаю, что мы будем голосовать за уменьшение количества контрактов, которые можно переподписывать", - сказал Есмантович.

"Много тезисов по вопросу переподписания контрактов, их понижения. Мы все это разбираем и прорабатываем. Мы хотим выработать систему, которая работала бы по единому механизму. Есть предложение по одному из пунктов: если игрок был на одностороннем контракте, то его нельзя переподписать на двусторонний контракт. Мы ждем результаты голосования среди клубов. Возможно, в марте мы уже придем к мнению, которое войдет в силу с нового сезона", - добавил Морозов.