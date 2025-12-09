Рейтинг@Mail.ru
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:14 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kkhl-2060821046.html
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сообщил журналистам, что армейцы выступят за уменьшение количества контрактов, которые может переподписать хоккейный РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T14:14:00+03:00
2025-12-09T14:14:00+03:00
хоккей
спорт
игорь есмантович
алексей морозов (хоккей)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975188856_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4a4bf4f835c22fa8187c58429fb5482c.jpg
/20251209/morozov-2060811077.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975188856_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_1a34e8961f8ef8e10be87755f8711c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, игорь есмантович, алексей морозов (хоккей), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Игорь Есмантович, Алексей Морозов (хоккей), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты

ЦСКА проголосует за уменьшение количества переподписываемых контрактов в КХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК СКАХоккеист СКА Тони Деанджело
Хоккеист СКА Тони Деанджело - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК СКА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сообщил журналистам, что армейцы выступят за уменьшение количества контрактов, которые может переподписать хоккейный клуб в течение одного заявочного периода.
Во вторник в Москве состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В сезоне-2025/26 КХЛ каждый клуб лиги в срок с 1 июня по 25 января может переподписать не более трех контрактов с игроками команды.
«
"Это обсуждается рабочей группой. Есть что обсудить, есть варианты. Думаю, что мы будем голосовать за уменьшение количества контрактов, которые можно переподписывать", - сказал Есмантович.
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил журналистам, что между клубами лиги будет проведено голосование по вопросу изменения регламента о переподписаниях контрактов.
"Много тезисов по вопросу переподписания контрактов, их понижения. Мы все это разбираем и прорабатываем. Мы хотим выработать систему, которая работала бы по единому механизму. Есть предложение по одному из пунктов: если игрок был на одностороннем контракте, то его нельзя переподписать на двусторонний контракт. Мы ждем результаты голосования среди клубов. Возможно, в марте мы уже придем к мнению, которое войдет в силу с нового сезона", - добавил Морозов.
Хоккеист СКА Бреннан Менелл - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
Вчера, 13:47
 
ХоккейСпортИгорь ЕсмантовичАлексей Морозов (хоккей)ЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала