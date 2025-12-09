https://ria.ru/20251209/kkhl-2060821046.html
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сообщил журналистам, что армейцы выступят за уменьшение количества контрактов, которые может переподписать хоккейный РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T14:14:00+03:00
2025-12-09T14:14:00+03:00
2025-12-09T14:14:00+03:00
хоккей
спорт
игорь есмантович
алексей морозов (хоккей)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975188856_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4a4bf4f835c22fa8187c58429fb5482c.jpg
/20251209/morozov-2060811077.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975188856_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_1a34e8961f8ef8e10be87755f8711c7b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, игорь есмантович, алексей морозов (хоккей), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Игорь Есмантович, Алексей Морозов (хоккей), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
В КХЛ намерены бороться с переподписанием контрактов с понижением зарплаты
ЦСКА проголосует за уменьшение количества переподписываемых контрактов в КХЛ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сообщил журналистам, что армейцы выступят за уменьшение количества контрактов, которые может переподписать хоккейный клуб в течение одного заявочного периода.
Во вторник в Москве состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
. В сезоне-2025/26 КХЛ каждый клуб лиги в срок с 1 июня по 25 января может переподписать не более трех контрактов с игроками команды.
«
"Это обсуждается рабочей группой. Есть что обсудить, есть варианты. Думаю, что мы будем голосовать за уменьшение количества контрактов, которые можно переподписывать", - сказал Есмантович.
Президент КХЛ Алексей Морозов
сообщил журналистам, что между клубами лиги будет проведено голосование по вопросу изменения регламента о переподписаниях контрактов.
"Много тезисов по вопросу переподписания контрактов, их понижения. Мы все это разбираем и прорабатываем. Мы хотим выработать систему, которая работала бы по единому механизму. Есть предложение по одному из пунктов: если игрок был на одностороннем контракте, то его нельзя переподписать на двусторонний контракт. Мы ждем результаты голосования среди клубов. Возможно, в марте мы уже придем к мнению, которое войдет в силу с нового сезона", - добавил Морозов.