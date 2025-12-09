Рейтинг@Mail.ru
Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
14:02 09.12.2025
Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ
Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ
хоккей
алексей морозов (хоккей)
континентальная хоккейная лига (кхл)
михаил дегтярев
российская премьер-лига (рпл)
алексей морозов (хоккей), континентальная хоккейная лига (кхл), михаил дегтярев, российская премьер-лига (рпл)
Хоккей, Алексей Морозов (хоккей), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Михаил Дегтярев, Российская премьер-лига (РПЛ)
Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ

Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ отличием от фанатов футбола

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов на пресс-конференции объяснил отсутствие карты болельщика в лиге отличием хоккейной аудитории от футбольной.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны.
"Мы давно работаем в этом направлении, чтобы поход на хоккей был праздником - у нас другая аудитория, нежели на том же футболе. Если какие-то некрасивые ситуации происходят на трибунах, то мы ужесточаем требования по работе клубов с болельщиками", - сказал Морозов.
«
"Сейчас мы направили всю информацию в Минспорта по тому, что делается для безопасности болельщиков. Не было требования конкретно по КХЛ для введения карты болельщика на матчах лиги. Михаил Дегтярев сам лично знает, какая атмосфера на трибунах стадионов КХЛ", - добавил президент лиги.
Карта болельщика - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Карта болельщика: как получить Fan ID для посещения футбольных матчей
6 августа, 12:03
6 августа, 12:03
 
ХоккейАлексей Морозов (хоккей)КХЛ 2025-2026Михаил ДегтяревРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
