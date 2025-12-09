Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ

«

"Сейчас мы направили всю информацию в Минспорта по тому, что делается для безопасности болельщиков. Не было требования конкретно по КХЛ для введения карты болельщика на матчах лиги. Михаил Дегтярев сам лично знает, какая атмосфера на трибунах стадионов КХЛ", - добавил президент лиги.