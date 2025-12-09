Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов на пресс-конференции объяснил отсутствие карты болельщика в лиге отличием хоккейной аудитории от футбольной.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны.
"Мы давно работаем в этом направлении, чтобы поход на хоккей был праздником - у нас другая аудитория, нежели на том же футболе. Если какие-то некрасивые ситуации происходят на трибунах, то мы ужесточаем требования по работе клубов с болельщиками", - сказал Морозов.
"Сейчас мы направили всю информацию в Минспорта по тому, что делается для безопасности болельщиков. Не было требования конкретно по КХЛ для введения карты болельщика на матчах лиги. Михаил Дегтярев сам лично знает, какая атмосфера на трибунах стадионов КХЛ", - добавил президент лиги.