Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России
Фигурное катание
 
16:51 09.12.2025 (обновлено: 17:01 09.12.2025)
Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России
Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России
Фигуристка Алина Горбачева призналась, что получила травму, в связи с чем вынуждена пропустить предстоящий чемпионат России. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
спорт, алина горбачева
Фигурное катание, Спорт, Алина Горбачева
Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России

Фигуристка Горбачева пропустит чемпионат России из-за травмы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлина Горбачева
Алина Горбачева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Алина Горбачева. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фигуристка Алина Горбачева призналась, что получила травму, в связи с чем вынуждена пропустить предстоящий чемпионат России.
Во вторник стал известен предварительный состав участников чемпионата России, который пройдет 17-22 декабря в Санкт-Петербурге. Горбачева не вошла в состав участников.
«
"Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и внимание, спасибо, что переживаете и ждете меня. К огромному сожалению, я вынуждена пропустить чемпионат России - 2026 из-за травмы. Мне очень грустно и тяжело, потому что я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала все, что могла, но судьба распорядилась иначе", - написала Горбачева в своем Telegram-канале.
Горбачевой 18 лет, она является действующим бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Кубка России.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Стал известен предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию
Вчера, 15:35
 
