Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России
Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России
Фигуристка Алина Горбачева призналась, что получила травму, в связи с чем вынуждена пропустить предстоящий чемпионат России. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T16:51:00+03:00
2025-12-09T16:51:00+03:00
2025-12-09T17:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
алина горбачева
/20251209/uchastniki-2060850338.html
Горбачева раскрыла причину пропуска чемпионата России
Фигуристка Горбачева пропустит чемпионат России из-за травмы