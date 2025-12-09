Гендиректор "Спартака": у терпения болельщиков должен быть предел

"Я точно не пожелаю терпения, потому что использованию терпения болельщиков скоро должен быть предел. Я пожелаю им так же любить "Спартак", так же в него верить и так же поддерживать. Болельщики "Спартака" поддерживают клуб и в дни побед, и в дни не самых удачных матчей", - сказал Некрасов, отвечая на вопрос о том, что он пожелал бы болельщикам "красно-белых".