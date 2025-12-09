Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Спартака": у терпения болельщиков должен быть предел - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Футбол
 
18:41 09.12.2025 (обновлено: 18:43 09.12.2025)
Гендиректор "Спартака": у терпения болельщиков должен быть предел
Гендиректор "Спартака": у терпения болельщиков должен быть предел
/20251209/spartak-2060906925.html
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Краснодар, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов в разговоре с журналистами заявил, что использованию терпения болельщиков должен быть предел.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков за 18 туров. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 очков.
Российская премьер-лига (РПЛ)
06 декабря 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 1
Динамо Москва
19‎’‎ • Максим Осипенко (А)
61‎’‎ • Иван Сергеев
(Дмитрий Скопинцев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я точно не пожелаю терпения, потому что использованию терпения болельщиков скоро должен быть предел. Я пожелаю им так же любить "Спартак", так же в него верить и так же поддерживать. Болельщики "Спартака" поддерживают клуб и в дни побед, и в дни не самых удачных матчей", - сказал Некрасов, отвечая на вопрос о том, что он пожелал бы болельщикам "красно-белых".
"Мы анализировали, почему после матча с "Балтикой" на игре с "Динамо" было всего 27 тысяч зрителей, — причина, к сожалению, понятна. Я бы пожелал им поддерживать команду. Нам очень важно, когда трибуны гонят нас вперед. Мы сделаем все, чтобы вернуть любовь и оправдать доверие", - добавил генеральный директор "Спартака".
Гендиректор "Спартака" рассказал о критериях поиска главного тренера
