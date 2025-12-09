Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА пожаловался на судейство в проигранном матче против "Краснодара"
Футбол
 
14:31 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/futbol-2060828688.html
ЦСКА пожаловался на судейство в проигранном матче против "Краснодара"
ЦСКА пожаловался на судейство в проигранном матче против "Краснодара" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
ЦСКА пожаловался на судейство в проигранном матче против "Краснодара"
Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за решения судьи Кирилла Левникова удалить... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T14:31:00+03:00
2025-12-09T14:31:00+03:00
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Футбол, Спорт, Мойзес, Николас Маричаль, Кирилл Левников, Краснодар, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА пожаловался на судейство в проигранном матче против "Краснодара"

ЦСКА обратился в судейскую комиссию из-за удаления Мойзеса против "Краснодара"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за решения судьи Кирилла Левникова удалить защитника армейцев Мойзеса в матче против "Краснодара", сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости с 68-й минуты играли в меньшинстве, когда Мойзес был удален с поля, получив вторую желтую карточку. К тому моменту армейцы уступали со счетом 1:2.
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
7 декабря, 21:10
"ЦСКА обратился в ЭСК РФС по вынесению второй желтой карточки Мойзесу на 68-й минуте матча с "Краснодаром", - сообщили в службе коммуникаций РФС.
Также в экспертно-судейскую комиссию по итогам 18-го тура обратились "Оренбург", махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон". Поводом для обращений стали неназначение пенальти в пользу оренбуржцев на 23-й минуте матча против "Ахмата" (0:1), удаление защитника команды из Дагестана Джамала Табидзе на 20-й минуте игры с "Нижним Новгородом" (0:1) и удаление игрока обороны тольяттинцев Йонуца Неделчары на 15-й минуте встречи против петербургского "Зенита" (0:2).
Вместе с тем, в ЭСК РФС не поступило обращения от московского "Динамо" по итогам дерби против столичного "Спартака" (1:1). По ходу встречи судейская бригада во главе с арбитром Иналом Танашевым отменила голы футболистов "бело-голубых" Константина Тюкавина и Николаса Маричаля из-за офсайдов. После игры генеральный директор динамовцев Павел Пивоваров заявил журналистам, что в этом матче офсайдные линии были в пользу соперника.
18-й тур РПЛ был последним в 2025 году. Игры 19-го тура чемпионата страны пройдут в начале марта 2026 года.
Родриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме
8 декабря, 11:25
 
