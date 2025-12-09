ЦСКА пожаловался на судейство в проигранном матче против "Краснодара"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за решения судьи Кирилла Левникова удалить защитника армейцев Мойзеса в матче против "Краснодара", сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.