Президент ЦСКА недоволен местом команды в таблице КХЛ
Хоккей
 
09.12.2025
Президент ЦСКА недоволен местом команды в таблице КХЛ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович раскритиковал результаты и игру команды в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и заявил, что армейцы занимают не те позиции, которые должны.
В 35 матчах чемпионата КХЛ ЦСКА набрал 37 очков. Подопечные Игоря Никитина занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и отстают от лидера Запада череповецкой "Северстали" на 12 баллов.
«
"ЦСКА оказался в сложном положении. Мы работаем над тем, чтобы выйти из этого положения. У Никитина и у руководства всегда высокие требования. Нам важно, какое место мы занимаем, важна наша игра. ЦСКА должен выигрывать каждый матч. Мы находимся не на своем месте. Но сегодня мы находимся на той позиции, которому соответствует наша игра. Нам нужно все улучшать", - сказал Есмантович журналистам.
Даниэль Спронг - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Президент ЦСКА высказался о возможном обмене Спронга
Хоккей
 
