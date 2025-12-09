Махачкалинское "Динамо" приняло отставку Биджиева

«

"Попечительский совет махачкалинского "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Клуб высоко ценит, проделанную Биджиевым работу, и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестную работу в нашей команде. В дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе команда под его руководством смогла сохранить прописку в РПЛ. Хасанби Эдуардович, спасибо за ваш труд! Успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении клуба.