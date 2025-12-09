Махачкалинское "Динамо" приняло отставку Биджиева

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Попечительский совет махачкалинского "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В воскресенье махачкалинское "Динамо" на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды.
«
"Попечительский совет махачкалинского "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Клуб высоко ценит, проделанную Биджиевым работу, и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестную работу в нашей команде. В дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе команда под его руководством смогла сохранить прописку в РПЛ. Хасанби Эдуардович, спасибо за ваш труд! Успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении клуба.
Биджиеву 59 лет. Он возглавлял "Динамо" с февраля 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб пробился в РПЛ и в дебютном сезоне сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. "Динамо" ушло на зимний перерыв на 13-м месте с 15 очками. Также команда продолжит участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с "Ростовом" во втором этапе четвертьфинала.
Ранее Биджиев руководил нальчикским "Спартаком" и курским "Авангардом", работал в тренерских штабах волгоградского "Ротора" и пермского "Амкара", где также занимал должность спортивного директора. Эту же должность он занимал в махачкалинском "Анжи". Кроме того, Биджиев работал техническим директором в московском "Локомотиве".