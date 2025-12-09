Рейтинг@Mail.ru
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 09.12.2025 (обновлено: 10:21 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/boets-2060726775.html
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки
Молодая омичка обвинила своего супруга Андрея, бойца смешанных единоборств, в том, что он избил ее из-за плохо помытой раковины, полиция разбирается в... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T08:51:00+03:00
2025-12-09T10:21:00+03:00
происшествия
омская область
крушение вертолета в дагестане
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
/20251205/mma-2060111587.html
омская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, омская область, крушение вертолета в дагестане, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омская область, Крушение вертолета в Дагестане, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки

В Омске боец ММА обвиняется в избиении жены из-за плохо помытой раковины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать в
Дзен
ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Молодая омичка обвинила своего супруга Андрея, бойца смешанных единоборств, в том, что он избил ее из-за плохо помытой раковины, полиция разбирается в обстоятельствах бытового конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Девушка по имени Эльвира рассказала о случившемся в соцсетях, приложив фотографии из больницы. Она написала, что познакомилась со своим избранником в мае, а уже через два месяца они расписались. По ее словам, ранее он уже избивал ее, после чего извинялся и дарил подарки. В ноябре мужчина устроил скандал из-за грязной духовки и ушел на тренировку. Когда он вернулся, Эльвира уже вымыла плиту, но супруг увидел, что в раковине остались следы моющего средства, после чего избил супругу. Девушка отправилась в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом носа. По словам Эльвиры, муж отрицает, что сломал ей нос. Она намерена обращаться в суд.
В пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили случившееся, а также то, что мужчина занимается боевыми искусствами.
"В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах бытового конфликта между омичкой 2000 года рождения и ее супругом 2000 года рождения. После получения необходимых медицинских документов от девушки, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Боец ММА Заур Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Москве боец ММА устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС
5 декабря, 15:52
 
ПроисшествияОмская областьКрушение вертолета в ДагестанеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала