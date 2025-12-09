В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки

Девушка по имени Эльвира рассказала о случившемся в соцсетях, приложив фотографии из больницы. Она написала, что познакомилась со своим избранником в мае, а уже через два месяца они расписались. По ее словам, ранее он уже избивал ее, после чего извинялся и дарил подарки. В ноябре мужчина устроил скандал из-за грязной духовки и ушел на тренировку. Когда он вернулся, Эльвира уже вымыла плиту, но супруг увидел, что в раковине остались следы моющего средства, после чего избил супругу. Девушка отправилась в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом носа. По словам Эльвиры, муж отрицает, что сломал ей нос. Она намерена обращаться в суд.