https://ria.ru/20251209/boets-2060726775.html
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки
Молодая омичка обвинила своего супруга Андрея, бойца смешанных единоборств, в том, что он избил ее из-за плохо помытой раковины, полиция разбирается в... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T08:51:00+03:00
2025-12-09T08:51:00+03:00
2025-12-09T10:21:00+03:00
происшествия
омская область
крушение вертолета в дагестане
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
/20251205/mma-2060111587.html
омская область
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, крушение вертолета в дагестане, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омская область, Крушение вертолета в Дагестане, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки
В Омске боец ММА обвиняется в избиении жены из-за плохо помытой раковины
ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Молодая омичка обвинила своего супруга Андрея, бойца смешанных единоборств, в том, что он избил ее из-за плохо помытой раковины, полиция разбирается в обстоятельствах бытового конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Девушка по имени Эльвира рассказала о случившемся в соцсетях, приложив фотографии из больницы. Она написала, что познакомилась со своим избранником в мае, а уже через два месяца они расписались. По ее словам, ранее он уже избивал ее, после чего извинялся и дарил подарки. В ноябре мужчина устроил скандал из-за грязной духовки и ушел на тренировку. Когда он вернулся, Эльвира уже вымыла плиту, но супруг увидел, что в раковине остались следы моющего средства, после чего избил супругу. Девушка отправилась в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом носа. По словам Эльвиры, муж отрицает, что сломал ей нос. Она намерена обращаться в суд.
В пресс-службе УМВД России
по Омской области
подтвердили случившееся, а также то, что мужчина занимается боевыми искусствами.
"В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах бытового конфликта между омичкой 2000 года рождения и ее супругом 2000 года рождения. После получения необходимых медицинских документов от девушки, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.