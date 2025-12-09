https://ria.ru/20251209/bavariya-sporting-smotret-onlayn-2060883421.html
"Бавария" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Бавария" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Бавария" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Бавария" и "Спортинг" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
футбол
бавария
спортинг (лиссабон)
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
бавария, спортинг (лиссабон), лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
