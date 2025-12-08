"Урал" до конца недели объявит нового главного тренера

"В конце года была неудачная серия - в трех матчах мы набрали два очка. Возможно, это повлияло. Но претензий к Мирославу Юрьевичу у нас нет, мы его очень ценим и уважаем. Он очень хорошо и много работал, но что-то не сложилось. Решение расстаться было взаимным. У нас как у клуба, у меня лично никаких претензий к нему нет", - отметил собеседник агентства, комментируя причины расставания с тренером.