"Урал" до конца недели объявит нового главного тренера

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Урал" до конца текущей недели назовет имя нового главного тренера, заявил РИА Новости президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов.
Ранее в понедельник "Урал" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Мирославом Ромащенко по соглашению сторон. Бывший тренер сборной России работал в клубе из Екатеринбурга с января 2025 года, а с июня занимал пост главного тренера. По информации СМИ, в качестве приоритетных кандидатов на пост главного тренера "Урала" рассматриваются Василий Березуцкий и Александр Кержаков.
"В конце недели, скорее всего, определимся с новым тренером, ведь уже скоро сборы. Как определимся - объявим", - сказал Иванов.
После 21 тура "Урал", набрав 41 очко, занимает второе место в таблице Первой лиги и находится в зоне прямого выхода в Российскую премьер-лигу, отставая от лидирующего воронежского "Факела" на семь баллов.
"В конце года была неудачная серия - в трех матчах мы набрали два очка. Возможно, это повлияло. Но претензий к Мирославу Юрьевичу у нас нет, мы его очень ценим и уважаем. Он очень хорошо и много работал, но что-то не сложилось. Решение расстаться было взаимным. У нас как у клуба, у меня лично никаких претензий к нему нет", - отметил собеседник агентства, комментируя причины расставания с тренером.
"Мы хотим что-то изменить в игре и дальше идти с другим тренером", - резюмировал Иванов.