"Урал" до конца недели объявит нового главного тренера
Футбол
 
14:52 08.12.2025
"Урал" до конца недели объявит нового главного тренера
"Урал" до конца недели объявит нового главного тренера
"Урал" до конца текущей недели назовет имя нового главного тренера, заявил РИА Новости президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"Урал" до конца недели объявит нового главного тренера после ухода Ромащенко

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Урал" до конца текущей недели назовет имя нового главного тренера, заявил РИА Новости президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов.
Ранее в понедельник "Урал" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Мирославом Ромащенко по соглашению сторон. Бывший тренер сборной России работал в клубе из Екатеринбурга с января 2025 года, а с июня занимал пост главного тренера. По информации СМИ, в качестве приоритетных кандидатов на пост главного тренера "Урала" рассматриваются Василий Березуцкий и Александр Кержаков.
Александр Тарханов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
Вчера, 12:37
"В конце недели, скорее всего, определимся с новым тренером, ведь уже скоро сборы. Как определимся - объявим", - сказал Иванов.
После 21 тура "Урал", набрав 41 очко, занимает второе место в таблице Первой лиги и находится в зоне прямого выхода в Российскую премьер-лигу, отставая от лидирующего воронежского "Факела" на семь баллов.
"В конце года была неудачная серия - в трех матчах мы набрали два очка. Возможно, это повлияло. Но претензий к Мирославу Юрьевичу у нас нет, мы его очень ценим и уважаем. Он очень хорошо и много работал, но что-то не сложилось. Решение расстаться было взаимным. У нас как у клуба, у меня лично никаких претензий к нему нет", - отметил собеседник агентства, комментируя причины расставания с тренером.
"Мы хотим что-то изменить в игре и дальше идти с другим тренером", - резюмировал Иванов.
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ назвали основных кандидатов на пост тренера "Реала"
Вчера, 14:00
 
Футбол Спорт Россия Василий Березуцкий Александр Кержаков Григорий Иванов Екатеринбург Урал Факел Первая Лига РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
