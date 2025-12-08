Овечкин вошел в топ-9 по количеству побед в НХЛ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин поднялся на девятое место по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на понедельник "Кэпиталз" на своем льду обыграли "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:0. Овечкин провел на площадке 18 минут, нанес пять бросков в створ ворот и очков не набрал.
Эта победа стала для Овечкина 841-й в лиге. По этому показателю он обошел американского защитника Райана Сутера. Россиянин уступает шведскому защитнику Никласу Лидстрему (937), канадским нападающим Патрику Марло (935) и Джо Торнтону (914), американскому защитнику Крису Челиосу (894), канадскому защитнику Скотту Стивенсу (879), словацкому защитнику Здено Харе (879), чешскому нападающему Яромиру Ягру (874) и канадскому нападающему Марку Мессье (864).
Овечкину 40 лет. В прошлом сезоне форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах лиги (894). В нынешнем сезоне россиянин провел 30 игр, в которых набрал 29 (14 голов + 15 передач) очков.