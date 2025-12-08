Рейтинг@Mail.ru
Овечкин вошел в топ-9 по количеству побед в НХЛ
Хоккей
 
08.12.2025
Овечкин вошел в топ-9 по количеству побед в НХЛ
Овечкин вошел в топ-9 по количеству побед в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Овечкин вошел в топ-9 по количеству побед в НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин поднялся на девятое место по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
спорт, александр овечкин, райан сутер, никлас лидстрём, вашингтон кэпиталз, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Райан Сутер, Никлас Лидстрём, Вашингтон Кэпиталз, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин вошел в топ-9 по количеству побед в НХЛ

Овечкин вошел в топ-9 по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин поднялся на девятое место по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на понедельник "Кэпиталз" на своем льду обыграли "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:0. Овечкин провел на площадке 18 минут, нанес пять бросков в створ ворот и очков не набрал.
Эта победа стала для Овечкина 841-й в лиге. По этому показателю он обошел американского защитника Райана Сутера. Россиянин уступает шведскому защитнику Никласу Лидстрему (937), канадским нападающим Патрику Марло (935) и Джо Торнтону (914), американскому защитнику Крису Челиосу (894), канадскому защитнику Скотту Стивенсу (879), словацкому защитнику Здено Харе (879), чешскому нападающему Яромиру Ягру (874) и канадскому нападающему Марку Мессье (864).
Овечкину 40 лет. В прошлом сезоне форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах лиги (894). В нынешнем сезоне россиянин провел 30 игр, в которых набрал 29 (14 голов + 15 передач) очков.
Заголовок открываемого материала