Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ
Футбол
Футбол
 
17:45 08.12.2025 (обновлено: 17:59 08.12.2025)
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ
Французский футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил перелом безымянного пальца левой руки, сообщает издание Cope в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
футбол
спорт
испания
виго
мадрид
килиан мбаппе
сельта
реал мадрид
спорт, испания, виго, мадрид, килиан мбаппе, сельта, реал мадрид, манчестер сити, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Испания, Виго, Мадрид, Килиан Мбаппе, Сельта, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Французский футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил перелом безымянного пальца левой руки, сообщает издание Cope в соцсети Х.
Мбаппе получил травму в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (0:2). В конце первого тайма француз повредил руку после борьбы с защитником команды из Виго Оскаром Мингесой.
По информации источника, 26-летний форвард примет участие в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", несмотря на повреждение. Игра пройдет в среду в Мадриде, начало - 23:00 мск.
Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за мадридский клуб 24 матча в различных турнирах и забил 26 голов. Его клуб идет на пятом месте в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков за пять туров.
Эдер Милитао - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
Вчера, 16:19
 
Футбол Спорт Испания Виго Мадрид Килиан Мбаппе Сельта Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов 2025-2026
 
