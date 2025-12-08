https://ria.ru/20251208/mbappe-2060641165.html
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ
Французский футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил перелом безымянного пальца левой руки, сообщает издание Cope в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
килиан мбаппе
сельта
реал мадрид
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ
Cope: Мбаппе сыграет против "Манчестер Сити" в ЛЧ, несмотря на перелом пальца