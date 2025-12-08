Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
00:50 08.12.2025
Малкин из-за травмы не сыграет против "Далласа"
Малкин из-за травмы не сыграет против "Далласа"
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
даллас старз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Пресс-служба "Питтсбурга"
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин из-за травмы не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз", сообщается на странице пресс-службы команды в соцсети Х.
"Питтсбург" сыграет гостевой матч с "Далласом" в ночь на понедельник по московскому времени. Встреча начнется в 2:00 мск. Сообщается, что Малкин получил повреждение верхней части тела и вернется в строй со дня на день.
Малкину 39 лет. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 26 матчах, в которых набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Россиянин занимает второе место в списке бомбардиров команды.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Перестрелка русских звезд завершилась скандалом. Малкин переписал историю!
5 декабря, 08:40
 
