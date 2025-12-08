https://ria.ru/20251208/malkin-2060468252.html
Малкин из-за травмы не сыграет против "Далласа"
Малкин из-за травмы не сыграет против "Далласа" - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Малкин из-за травмы не сыграет против "Далласа"
Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин из-за травмы не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T00:50:00+03:00
2025-12-08T00:50:00+03:00
2025-12-08T00:50:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
даллас старз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:12:1080:620_1920x0_80_0_0_4a72ad29d70b60e18e2956defaf08251.png
/20251205/khokkey-2059952987.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7844714721e8aaa8fd6c7aa0b12971ca.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Малкин из-за травмы не сыграет против "Далласа"
Хоккеист "Питтсбурга" Малкин из-за травмы не сыграет против "Далласа"