КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели
Хоккей
Хоккей
 
12:42 08.12.2025 (обновлено: 13:17 08.12.2025)
КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели
КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели
КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели
Вратарь московского "Динамо" Максим Моторыгин, нападающий "бело-голубых" Никита Гусев, а также защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов признаны лучшими... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T12:42:00+03:00
2025-12-08T13:17:00+03:00
хоккей
спорт
никита гусев
дамир шарипзянов
кевин даллмэн
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
спорт, никита гусев, дамир шарипзянов, кевин даллмэн, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо, торпедо
Хоккей, Спорт, Никита Гусев, Дамир Шарипзянов, Кевин Даллмэн, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо, Торпедо
КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели

Моторыгин, Гусев и Шарипзянов стали лучшими игроками недели в КХЛ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМаксим Моторыгин
Максим Моторыгин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Максим Моторыгин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вратарь московского "Динамо" Максим Моторыгин, нападающий "бело-голубых" Никита Гусев, а также защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов признаны лучшими игроками 13-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
Моторыгин признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В течение недели он вместе с "Динамо" одержал четыре победы, а его коэффициент надежности составил 1,02. В играх против нижегородского "Торпедо" (4:0) и череповецкой "Северстали" (1:0 ОТ) 22-летний голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также он показал четвертый результат по длительности сухой серии в истории КХЛ и лучший в истории "Динамо". Она продолжалась 252 минуты 4 секунды.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
4 : 8
Динамо Москва
15:09 • Михаил Горюнов-Рольгизер
(Джордан Гросс, Василий Глотов)
33:09 • Александр Рыков
(Андрей Прибыльский, Арсений Коромыслов)
54:38 • Егор Коршков
(Василий Глотов, Джордан Гросс)
59:58 • Егор Коршков
(Джошуа Ливо)
00:37 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
07:12 • Макс Комтуа
(Джордан Уил, Никита Гусев)
17:12 • Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Никита Гусев)
19:53 • Антон Слепышев
(Артем Швец-Роговой, Макс Комтуа)
26:24 • Егор Римашевский
(Артем Ильенко, Игорь Ожиганов)
29:43 • Джордан Уил
(Дилан Сикура, Никита Гусев)
36:42 • Никита Гусев
(Дилан Сикура)
42:41 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Дилан Сикура)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Шарипзянов признан лучшим защитником в рекордный, десятый раз, он превзошел по этому показателю представлявшего Казахстан канадца Кевина Даллмэна. В двух матчах недели 29-летний россиянин набрал 5 (2 гола + 3 передачи) очков, а также совершил один силовой прием, три перехвата и заблокировал четыре броска. Его коэффициент полезности составил "+5".
Гусев набрал 10 (4+6) очков в четырех матчах недели с показателем полезности "+5". В игре против челябинского "Трактора" 33-летний форвард набрал 6 (2+4) очков и установил клубный рекорд результативности в одном матче КХЛ. Гусев признан лучшим нападающим в восьмой раз в карьере.
Лучшим новичком игровой недели во второй раз признан нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский, набравший 5 (1+4) очков в четырех играх. Также он записал в свой актив два силовых приема, столько же блокировок бросков и один отбор шайбы.
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Авангард" дома выиграл у "Спартака" в матче КХЛ с 12 шайбами
Вчера, 16:25
 
ХоккейСпортНикита ГусевДамир ШарипзяновКевин ДаллмэнАвангардКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)Торпедо
 
Матч-центр
 
