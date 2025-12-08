КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вратарь московского "Динамо" Максим Моторыгин, нападающий "бело-голубых" Никита Гусев, а также защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов признаны лучшими игроками 13-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
Моторыгин признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В течение недели он вместе с "Динамо" одержал четыре победы, а его коэффициент надежности составил 1,02. В играх против нижегородского "Торпедо" (4:0) и череповецкой "Северстали" (1:0 ОТ) 22-летний голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также он показал четвертый результат по длительности сухой серии в истории КХЛ и лучший в истории "Динамо". Она продолжалась 252 минуты 4 секунды.
07 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
15:09 • Михаил Горюнов-Рольгизер
33:09 • Александр Рыков
(Андрей Прибыльский, Арсений Коромыслов)
54:38 • Егор Коршков
59:58 • Егор Коршков
00:37 • Джордан Уил
07:12 • Макс Комтуа
(Джордан Уил, Никита Гусев)
17:12 • Артем Швец-Роговой
19:53 • Антон Слепышев
26:24 • Егор Римашевский
29:43 • Джордан Уил
36:42 • Никита Гусев
42:41 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Дилан Сикура)
Шарипзянов признан лучшим защитником в рекордный, десятый раз, он превзошел по этому показателю представлявшего Казахстан канадца Кевина Даллмэна. В двух матчах недели 29-летний россиянин набрал 5 (2 гола + 3 передачи) очков, а также совершил один силовой прием, три перехвата и заблокировал четыре броска. Его коэффициент полезности составил "+5".
Лучшим новичком игровой недели во второй раз признан нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский, набравший 5 (1+4) очков в четырех играх. Также он записал в свой актив два силовых приема, столько же блокировок бросков и один отбор шайбы.