КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели

Лучшим новичком игровой недели во второй раз признан нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский, набравший 5 (1+4) очков в четырех играх. Также он записал в свой актив два силовых приема, столько же блокировок бросков и один отбор шайбы.