Галицкий получил награду РПЛ за вклад в развитие футбола
Галицкий получил награду РПЛ за вклад в развитие футбола - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Галицкий получил награду РПЛ за вклад в развитие футбола
Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий получил награду за вклад в развитие отечественного футбола, сообщается на сайте Российской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий получил награду за вклад в развитие отечественного футбола, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вручение состоялось в ходе встречи руководителей на матче 18-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА (3:2) в воскресенье. "Быки" завершили первую часть чемпионата на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 туров.
«
"Галицкий - человек дела, безгранично влюбленный в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлеченностью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион. Академия "Краснодара" впечатляет масштабом и философией. Мы видим плоды этой работы: воспитанники академии помогли первой команде завоевать чемпионство, приносят пользу и другим командам РПЛ, привлекают интерес зарубежных клубов. Стадион и тренировочные базы "Краснодара" гармонично сочетают архитектурную красоту и спортивную практичность, даже задают новые стандарты для индустрии. А парк около стадиона давно стал точкой притяжения всех жителей Краснодарского края и туристов", - заявил президент РПЛ Александр Алаев.
Галицкий основал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году. Через три года команда дебютировала в РПЛ. В 2025 году "Краснодар" впервые стал чемпионом России, также на счету клуба серебряные медали сезона-2023/24 и три бронзовые награды (2014/15, 2018/19 и 2019/20). "Краснодар" также четыре раза выходил в плей-офф Лиги Европы (дважды доходил до стадии 1/8 финала) и играл на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.