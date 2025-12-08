"Акрон" пожалуется в РФС на судейство в матче против "Зенита"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тольяттинский "Акрон" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче против петербургского "Зенита", сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Самарской области.
"Акрон" 6 декабря на выезде в меньшинстве проиграл "Зениту" (0:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). C 15-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления защитника Йонуца Неделчару за фол против вингера хозяев поля Педро. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна.
"Акрон" будет обращаться в ЭСК по эпизоду с удалением Неделчару и отмене красной карточки", - сообщили в пресс-службе тольяттинцев.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице (21 очко). Отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге составляет 6 очков. В 19-м туре, игры которого пройдут в начале марта 2026 года, тольяттинцы на выезде встретятся с "Оренбургом".