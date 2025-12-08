"Акрон" пожалуется в РФС на судейство в матче против "Зенита"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тольяттинский "Акрон" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче против петербургского "Зенита", сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Самарской области.