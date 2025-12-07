Рейтинг@Mail.ru
Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона
Культура
 
08:00 07.12.2025
Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона
Календарь московских выставок в декабре выглядит как тщательно собранная мозаика. Один фрагмент посвящен русскому периоду Шагала, другой показывает скрытую...
Анастасия Захтаренко
москва, марк шагал, николай рерих, сергей чобан, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, манеж, русский музей, звенигород, новый иерусалим (музей), исторический музей, зил, музей-заповедник "мелихово", царицыно (музей-заповедник), индия, мода, ткань, картины, гмии (пушкинский музей)
Культура, Москва, Марк Шагал, Николай Рерих, Сергей Чобан, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Манеж, Русский музей, Звенигород, Новый Иерусалим (музей), Исторический музей, ЗИЛ, Музей-заповедник "Мелихово", Царицыно (музей-заповедник), Индия, мода, ткань, картины, ГМИИ (Пушкинский музей)

Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона

© Фото предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков"Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений"
Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков
"Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Календарь московских выставок в декабре выглядит как тщательно собранная мозаика. Один фрагмент посвящен русскому периоду Шагала, другой показывает скрытую жизнь украшений из фондов Исторического музея, третий — роскошные индийские ткани в Царицыно и их путь в европейскую моду. В этом ряду оказываются новый музей "ЗИЛАРТ" с африканскими артефактами, символисты с берегов Волги на ВДНХ, мастера лаковой миниатюры в Новом Иерусалиме и многое другое. О самых масштабных проектах сезона — в материале РИА Новости.
"Марк Шагал. Радость земного притяжения"

ГМИИ имени А. С. Пушкина
11 декабря 2025 — 15 марта 2026
Первая за 40 лет монографическая выставка Марка Шагала в Москве. Пушкинский музей представил масштабный проект, целиком посвященный "русскому периоду" Шагала — наиболее яркому отрезку его творчества до 1922 года. Это словно путешествие по автобиографической книге художника "Моя жизнь": личные письма, фотографии, цитаты.
В музее будет воссоздан зрительный зал Еврейского камерного театра, где в 1920 году Шагал расписал девять панно. Посетители могут увидеть сами эти панно — фантастические сюжеты с летающими акробатами, скрипачами на крыше, сказочными зверями.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Также здесь собраны шедевры Марка Шагала из коллекций России и Европы. Специально для выставки из Витебска привезли оригинальные предметы мебели из его семейного дома.
Зачем идти: познакомиться с "русским периодом" творчества художника и заново влюбиться в его яркий, парящий над землей мир.
Что может удивить: шанс увидеть Шагала таким, каким его не видели несколько поколений, — не только как автора хрестоматийных картин, но как разностороннего мастера, чья фантазия охватила театр, книжную графику и даже быт родного дома.
"Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России"

Государственный исторический музей
1 декабря 2025 — 11 мая 2026
Первый публичный показ собрания Особой кладовой ГИМ. Экспозиция охватывает более двух веков русского ювелирного искусства (вторая половина XVII — начало XX вв.). Она также дополнена современными работами, созданными по мотивам музейных раритетов, в доме MIUZ Diamonds (Московский ювелирный завод). Кстати, годом основания завода считают 1920-й, когда группа ювелиров, работавших в мастерских П. А. Овчинникова, И. П. Хлебникова, К. Фаберже, организовала небольшую артель.
Проект предлагает академический анализ эволюции стиля — от украшений, бывших частью костюма и социального ритуала, до позднейших произведений как самостоятельного искусства.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонат "Браслет" на выставке "Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России" во время пресс-показа в Государственном историческом музее в Москве.
Зачем идти: редкий случай увидеть закрытые фонды главного исторического музея страны: большинство предметов демонстрируется впервые.
Что может удивить: особый интерес представляют так называемые сантименты — сентиментальные украшения с камеями или миниатюрами, бывшие личными знаками памяти. Также привлекает внимание использование в старинных работах не только драгоценных, но и "скромных" материалов — горного хрусталя или бирюзы, ценность которых заключалась главным образом в искусной обработке.
"Индия. Ткань времени"

Музей-заповедник "Царицыно"
23 декабря 2025 — 12 апреля 2026
Индия подарила мировой моде множество уникальных подарков — золототканые вышивки, косой крой, яркие цвета, витиеватые орнаменты. Искусство ткачества с многотысячелетней историей влияет на модные тенденции по всему миру.
Международная выставка в музее "Царицыно" раскрывает историю хлопка, покорившего Европу, связь барашков и маленького черного платья и откуда взялось индиго. Представлена история шали и пижамного шика, шедевры из Национального музея ремесел Дели, Эрмитажа, Пушкинского музея, а также работы российских дизайнеров.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно" Выставка "Индия. Ткань времени"
Выставка Индия. Ткань времени - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Выставка "Индия. Ткань времени"
Зачем идти: увидеть, как ткань становится культурным кодом, и понять, почему индийский текстиль влияет на мировую моду.
Что может удивить: возможность изучить 40 способов завязывать сари и сравнить работы индийских ткачей с коллекциями известных модных домов.
"Морфогенез. Третья природа"
Биокластер, павильон № 29 на ВДНХ
до конца января 2026 года
Экспозицию представляет "Биокластер" — мультидисциплинарный проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Здесь исследуются изменения жизни на стыке биологии и современного искусства, демонстрируя, как органическое и искусственное сочетаются в новых гибридных формах.
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ"Морфогенез. Третья природа"
Морфогенез. Третья природа - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
"Морфогенез. Третья природа"
Акустическая композиция Олега Макарова позволяет услышать "звуки" цветов. Инсталляции Дмитрия Каварги символизируют природу, поглощающую техногенные формы. Видеоработа Аристарха Чернышева показывает человека в поисках гармонии.
Что может удивить: в 16 террариумах живут настоящие экзотические животные, соседствующие с арт-объектами.
Выставки в новом пространстве "ЗИЛАРТ"
С 2 декабря 2025 года
Бывший промышленный район завода ЗИЛ все активнее преображается: теперь здесь открылся музей "ЗИЛАРТ", основанный на частной коллекции меценатов Андрея и Елизаветы Молчановых. Здание, перепроектированное архитектором Сергеем Чобаном, сверкает медными панелями, словно огромная шкатулка с сокровищами.
© Фото предоставлено ЗИЛАРТВыставочный центр "ЗИЛАРТ"
Музей ЗИЛАРТ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
Выставочный центр "ЗИЛАРТ"
Музей сразу запустил несколько выставок на пяти этажах. Одна из первых экспозиций, "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве", представляет диалог московской и петербургской скульптуры XX–XXI веков: от монументалистов послевоенного Ленинграда до авангардных инсталляций наших дней.
Другой этаж отдан удивительной коллекции африканского искусства "Боги, предки, жизнь". Более 1000 артефактов — от средневековых бронзовых изваяний правителей Нигерии и Бенина до магических фигур-фетишей народа баконго, от изысканных масок народа бамбара до резных ложек и придворных украшений — размещены в залах как острова на карте.
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ"Африканское искусство: боги, предки, жизнь"
Зачем идти: увидеть масштабный музей в бывшем промышленном районе. Теперь он сияет и вдохновляет.
Что может удивить: новые архитектурные идеи, особый вайб и показ уникальной африканской коллекции.
"Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х"

ВДНХ, павильон "Рабочий и колхозница"
19 декабря 2025 — 17 мая 2026
Выставка предлагает путешествие по рекам Волге, Москве и Неве. Саратовская школа живописи в первой половине XX века дала художников, стоявших у истоков русского символизма. В их работах сочетается индустриальная тематика и светлая поэтика волжской природы. Проект объединяет фонды 15 музеев.
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ Евгений Егоров. Столбичи.1920-е гг. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
Евгений Егоров. Столбичи.1920-е гг. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
Зачем идти: изучить провинциальную школу живописи, оказавшую влияние на столичное искусство.
Что может удивить: соединение индустриальных сюжетов с мягкой волжской палитрой и особым светом.
"ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй"

Музей "Новый Иерусалим" (Истра)
28 ноября 2025 — 24 мая 2026
В подмосковном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка, переливающаяся всеми красками народного искусства. "ЛАКИ. Большая история в миниатюре" собрала около 300 работ из Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя.
Лаковая миниатюра — особый жанр, родившийся в России в XIX веке: тончайшая живопись масляными красками по папье-маше, покрытая несколькими слоями лака. На выставке можно увидеть шкатулки с драгоценным блеском лакового покрытия, крошечные иконы на перламутре, декоративные панно с персонажами русских сказок и былин.
© Фото предоставлено музеем "Новый Иерусалим"Выставка "Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй". Ирина Ливанова, декоративная тарелка "Капустницы"
Зачем идти: увидеть в одном месте исторические и современные шедевры четырех главных промыслов.
Что вас может удивить: эволюция стиля от реалистичных федоскинских миниатюр XIX века к условным и ярким образам Палеха, а также современные эксперименты в древней технике.
"Татлин. Конструкция мира"

Центр "Зотов"
22 ноября 2025 — 22 марта 2026
В третью годовщину своего открытия Центр "Зотов" преподнес подарок любителям авангарда — первую за 30 лет большую выставку Владимира Татлина в России. Экспозиция насчитывает более 220 экспонатов из 25 музеев и собраний. В семи залах — семь граней гения Татлина, каждая отражена в особой теме: "Плаватель", "Певец", "Управник", "Вестник", "Учитель", "Летатель" и "Делатель".
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЗдание центра "Зотов" на территории арт-пространства "Хлебозавод" в Москве
Что может удивить: театральный раздел с эскизами декораций и костюмов, а также подлинный летательный аппарат "Летатлин", сохранившийся в единственном экземпляре.
"Августейшие. Куклы"
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
2 декабря 2025 — 09 марта 2026
Эпоха Просвещения изменила представления о детстве и воспитании. В XIX веке наступил "золотой век" кукол, которые стали не только детскими игрушками, но символами и идеалом стиля и моды. Восковые, фарфоровые, бисквитные — они украшали гостиные и спальни, их наряжали в дорогие кружева и национальные костюмы. Для кукол создавали миниатюрные копии домов и чайных сервизов. В играх они помогали девочкам учиться ведению хозяйства. А мальчикам — знакомиться с новинками технического прогресса: появились железная дорога, автоматоны и механические игрушки.
Зачем идти: увидеть любимые игрушки королевских семей и европейской знати и понять, как игра и статус сливались в кружевах и фарфоре.
Что может удивить: изысканные интерьеры в масштабе 1:6, железные дороги для принцев и портретные куклы, точь-в-точь копирующие придворную моду.
"Анатолий Зверев. Открытое хранение"

Музей AZ
21 ноября 2025 — 4 октября 2026
После полуторагодового перерыва на ремонт частный московский Музей AZ открылся в ином формате — теперь это "открытое хранение" всего наследия художника-нонконформиста Анатолия Зверева. На трех этажах представлено более 200 работ, они развешаны на особых решетках, образующих лабиринт из картин. Такое решение, по словам кураторов, навеяно "волшебными лестницами Хогвартса".
© Фото предоставлено пресс-службой Музея AZВыставка "Анатолий Зверев. Открытое хранение"
Анатолий Зверев (1931–1986) был легендой московского андеграунда: самоучка, расплачивавшийся картинами за еду и ночлег.
Зачем идти: раскрыть тему "арт-психоанализа" через автопортреты художника. Также посмотреть видео-арт и перформансы молодых авторов и графику из коллекции Георгия Костаки.
Что может удивить: уникальный интерактивный принцип размещения работ на движущихся решетчатых панелях, позволяющий каждому посетителю составить свою выставку.
"Рерих. В поисках "небесного Звенигорода"

Звенигородский манеж
4 декабря 2025 — 24 мая 2026
В старинном городе Звенигороде, на территории музея-заповедника, открылась масштабная ретроспектива художника-философа Николая Рериха. Название выставки — "В поисках "небесного Звенигорода" — отсылает к одному из сквозных образов в творчестве Рериха: идеальному граду, земному раю. Экспозиция из собрания Русского музея в Петербурге развернулась в отреставрированном деревянном Манеже начала XIX века.
Выставка выстроена как путь: первые залы посвящены России, затем зритель "поднимается в горы" — залы со сниженным освещением, где мерцают синие и фиолетовые горные хребты на холстах. Отдельные разделы рассказывают о Пакте Рериха — договоре в защиту культуры (1935).
© Фото предоставлено пресс-службой Звенигородского государственного музея-заповедника Н. К. Рерих. Сокровища снегов. Канченджанга
Зачем идти: увидеть собранные в одном месте ключевые работы Рериха, раскрывающие его философские искания от русских древностей до Гималаев.
Что может удивить: атмосфера медитативного созерцания, созданная в залах с пейзажами, и актуальность идей Пакта Рериха об охране культурных ценностей.
"Рисунки Чехова"
Музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово"
До 31 декабря 2025 года
В мемориальной усадьбе Мелихово, где Антон Павлович Чехов жил и работал в 1890-е, открылась экспозиция, показывающая классика русской литературы с новой стороны. "Рисунки Чехова" — выставка, посвященная графическому наследию писателя. На полях своих писем и рукописей он часто делал остроумные наброски, карикатуры, даже составлял ребусы. В новом экспозиционном зале, стилизованном под кабинет, бережно собраны автографы с рисунками из архивов.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка, открытая к 165-летию писателя А. П. Чехова, на территории музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово" в Московской области
Например, можно увидеть знаменитую подпись Чехова с хвостиком-крысой — он шутливо пририсовывал "хвост" к своей фамилии. Или его шуточные изображения друзей: на одном листке Чехов изобразил Толстого в виде могучего льва.
Один из разделов — "Графические ребусы": посетителям предлагают разгадать загадки, которые Чехов зашифровывал в рисунках. Для семей с детьми создана творческая зона: можно взять перо и попробовать нарисовать любимого чеховского персонажа.
Зачем идти: открыть для себя Чехова как талантливого художника, чьи наброски полны иронии и наблюдательности.
Что может удивить: личные, почти интимные рисунки писателя на полях рукописей, раскрывающие его игривый нрав, жизнелюбие и чувство юмора.
Новинки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок
4 декабря, 08:00
 
КультураМоскваМарк ШагалНиколай РерихСергей ЧобанГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМанежРусский музейЗвенигородНовый Иерусалим (музей)Исторический музейЗИЛМузей-заповедник "Мелихово"Царицыно (музей-заповедник)ИндиямодатканькартиныГМИИ (Пушкинский музей)
 
 
