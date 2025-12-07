"Балтика" победила "Крылья Советов" в матче РПЛ

"Балтика" (35 очков) завершила первую часть сезона на пятой строчке в турнирной таблице. Команда продлила серию без поражений в различных турнирах до семи матчей. Команда пропустила семь мячей по итогам 18 туров, что является лучшим результатом в чемпионате. Ни одна другая команда РПЛ не пропустила меньше 12 мячей. Калининградцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в трех последних турах. "Крылья Советов" (17) ушли на зимний перерыв на 12-й строчке.