"Балтика" победила "Крылья Советов" в матче РПЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Калининградская "Балтика" обыграла самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Балтики". Оба мяча забил Брайан Хиль (18-я минута - пенальти, 22-я).
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
18’ • Брайан Хиль (П)
22’ • Брайан Хиль
Хиль забил свои девятый и десятый мячи в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 24-летний сальвадорец поднялся на второе место в таблице бомбардиров, где уступает только полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову (11 голов).
"Балтика" (35 очков) завершила первую часть сезона на пятой строчке в турнирной таблице. Команда продлила серию без поражений в различных турнирах до семи матчей. Команда пропустила семь мячей по итогам 18 туров, что является лучшим результатом в чемпионате. Ни одна другая команда РПЛ не пропустила меньше 12 мячей. Калининградцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в трех последних турах. "Крылья Советов" (17) ушли на зимний перерыв на 12-й строчке.