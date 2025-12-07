Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" победила "Крылья Советов" в матче РПЛ
Футбол
 
20:59 07.12.2025 (обновлено: 21:07 07.12.2025)
"Балтика" победила "Крылья Советов" в матче РПЛ
"Балтика" победила "Крылья Советов" в матче РПЛ
Калининградская "Балтика" обыграла самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Балтика" победила "Крылья Советов" в матче РПЛ

Дубль Хиля принес "Балтике" победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Калининградская "Балтика" обыграла самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Балтики". Оба мяча забил Брайан Хиль (18-я минута - пенальти, 22-я).
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Балтика
2 : 0
Крылья Советов
18‎’‎ • Брайан Хиль (П)
22‎’‎ • Брайан Хиль
(Николай Титков)
Хиль забил свои девятый и десятый мячи в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 24-летний сальвадорец поднялся на второе место в таблице бомбардиров, где уступает только полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову (11 голов).
"Балтика" (35 очков) завершила первую часть сезона на пятой строчке в турнирной таблице. Команда продлила серию без поражений в различных турнирах до семи матчей. Команда пропустила семь мячей по итогам 18 туров, что является лучшим результатом в чемпионате. Ни одна другая команда РПЛ не пропустила меньше 12 мячей. Калининградцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в трех последних турах. "Крылья Советов" (17) ушли на зимний перерыв на 12-й строчке.
В следующем туре, который состоится в конце февраля – в начале марта, "Балтика" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", а "Крылья Советов" в Москве встретятся с "Динамо".
ФутболСпортРоссияКалининградМоскваБрайан ХильБалтикаКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
