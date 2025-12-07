"Ак Барс" прервал трехматчевую победную серию "Нефтехимика" в КХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнекамске, закончилась в пользу гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (26-я минута), Александр Барабанов (31) и Кирилл Семенов (59). У хозяев отличился Андрей Белозеров (41).
07 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
40:07 • Андрей Белозеров
(Евгений Митяйкин, Джозеф Душак)
25:07 • Дмитрий Яшкин
(Александр Хмелевский, Mitchell Miller)
30:16 • Александр Барабанов
(Алексей Пустозеров, Константин Лучевников)
58:52 • Никита Дыняк
"Ак Барс", набрав 48 очков, занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции, где прервавший трехматчевую победную серию "Нефтехимик" с 37 баллами идет пятым. В следующем матче казанская команда 16 декабря примет уфимский "Салават Юлаев", а нижнекамцы в тот же день на своем льду встретятся с нижегородским "Торпедо".
