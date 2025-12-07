Московское "Динамо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в воскресенье в Челябинске и завершилась со счетом 8:4 (4:1, 3:1, 1:2) в пользу гостей. За "Динамо" шайбы забросили Джордан Уил (1-я и 30-я минуты), Максим Комтуа (8), Артем Швец-Роговой (18), Антон Слепышев (20), Егор Римашевский (27) и Никита Гусев (37 и 43). У "Трактора" отличились Михаил Горюнов-Рольгизер (16), Александр Рыков (34) и Егор Коршков (55; 60).
07 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
15:09 • Михаил Горюнов-Рольгизер
33:09 • Александр Рыков
(Андрей Прибыльский, Арсений Коромыслов)
54:38 • Егор Коршков
59:58 • Егор Коршков
00:37 • Джордан Уил
07:12 • Макс Комтуа
(Джордан Уил, Никита Гусев)
17:12 • Артем Швец-Роговой
19:53 • Антон Слепышев
26:24 • Егор Римашевский
29:43 • Джордан Уил
36:42 • Никита Гусев
42:41 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Дилан Сикура)
Гусев, помимо двух заброшенных шайб, отдал четыре голевые передачи. Двух первых ассистов хватило 33-летнему нападающему, чтобы достичь отметки в 600 набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Гусев стал четвертым хоккеистом с 600 очками в "регулярках". Ранее этой отметки достигли Вадим Шипачев (864 очка), Сергей Мозякин (756) и Александр Радулов (657).
"Динамо" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова, который 17 ноября сменил Алексея Кудашова, одержало шестую победу подряд в КХЛ. "Бело-голубые" (46 очков) поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Потерпевший четвертое поражение подряд "Трактор" (35) занимает шестое место на Востоке.
В следующих матчах, которые пройдут после перерыва на Кубок Первого канала, "Динамо" в рамках московского дерби примет "Спартак" 16 декабря, а "Трактор" 19 декабря дома сыграет с магнитогорским "Металлургом".