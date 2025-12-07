Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
Футбол
 
21:31 07.12.2025
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" победила "Хоффенхайм" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
спорт
дортмунд
юлиан брандт
нико шлоттербек
хоффенхайм
боруссия (дортмунд)
бундеслига
дортмунд
Новости
спорт, дортмунд, юлиан брандт, нико шлоттербек, хоффенхайм, боруссия (дортмунд), бундеслига
Футбол, Спорт, Дортмунд, Юлиан Брандт, Нико Шлоттербек, Хоффенхайм, Боруссия (Дортмунд), Бундеслига
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" победила "Хоффенхайм" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Дортмунде, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Юлиан Брандт (43-я минута) и Нико Шлоттербек (60).
"Боруссия", набрав 28 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице, где "Хоффенхайм" с 23 баллами располагается на пятой позиции.
В другом матче "Гамбург" дома переиграл "Вердер" со счетом 3:2.
Бундеслига
07 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Боруссия Д
2 : 0
Хоффенхайм
43‎’‎ • Юлиан Брандт
(Иан Коуту)
60‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Феликс Нмеча)
Футбол
 
