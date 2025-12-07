Рейтинг@Mail.ru
"Брайтон" в добавленное время ушел от поражения в матче АПЛ с "Вест Хэмом" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Футбол
Футбол
 
19:02 07.12.2025 (обновлено: 19:04 07.12.2025)
"Брайтон" в добавленное время ушел от поражения в матче АПЛ с "Вест Хэмом"
"Брайтон" в добавленное время ушел от поражения в матче АПЛ с "Вест Хэмом" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Брайтон" в добавленное время ушел от поражения в матче АПЛ с "Вест Хэмом"
Лондонский "Вест Хэм" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
спорт
брайтон энд хоув альбион
нуну эшпириту санту
английская премьер-лига (апл)
астон вилла
"Брайтон" в добавленное время ушел от поражения в матче АПЛ с "Вест Хэмом"

"Брайтон" в добавленное время дома ушел от поражения в матче АПЛ с "Вест Хэмом"

Футболисты "Брайтона" в матче АПЛ
Футболисты Брайтона в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© пресс-служба клуба "Брайтон"
Футболисты "Брайтона" в матче АПЛ. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лондонский "Вест Хэм" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча на поле "Брайтона" завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Джаррод Боуэн (73-я минута). У хозяев отличился Жоржиньо Рюттер (90+1).
Английская премьер-лига (АПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Брайтон
1 : 1
Вест Хэм
90‎’‎ • Георгинио Раттер
(Ян Паул ван Хекке)
73‎’‎ • Джеррод Боуэн
(Каллум Уилсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вест Хэм", набрав 13 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Нуну Эшпириту Санту продлила безвыигрышную серию до четырех встреч (три ничьи, одно поражение). "Брайтон" с 23 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем туре "Вест Хэм" примет бирмингемскую "Астон Виллу" 14 декабря. "Брайтон" днем раньше сыграет с "Ливерпулем" в гостях.
Футбол Спорт Брайтон энд Хоув Альбион Нуну Эшпириту Санту АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Астон Вилла
 
