Футболист "Спартака" Барко может зимой вернуться в "Ривер Плейт", пишут СМИ
Футболист "Спартака" Барко может зимой вернуться в "Ривер Плейт", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Футболист "Спартака" Барко может зимой вернуться в "Ривер Плейт", пишут СМИ
Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко зимой может вернуться в "Ривер Плейт", сообщает El Intransigente. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T22:43:00+03:00
футбол
спорт
эсекьель барко
спартак москва
ривер плейт
аргентина
аргентина
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035846608_0:0:1217:912_1920x0_80_0_0_ef619caf5894771d97bccd298c67cfd7.jpg
El Intransigente: футболист "Спартака" Барко может вернуться в "Ривер Плейт"