Футболист "Спартака" Барко может зимой вернуться в "Ривер Плейт", пишут СМИ
Футбол
 
22:43 07.12.2025
Футболист "Спартака" Барко может зимой вернуться в "Ривер Плейт", пишут СМИ
Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко зимой может вернуться в "Ривер Плейт", сообщает El Intransigente.
футбол
спорт
эсекьель барко
спартак москва
ривер плейт
аргентина
аргентина
спорт, эсекьель барко, спартак москва, ривер плейт, аргентина
Футбол, Спорт, Эсекьель Барко, Спартак Москва, Ривер Плейт, Аргентина
Футболист "Спартака" Барко может зимой вернуться в "Ривер Плейт", пишут СМИ

Эсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Эсекьель Барко. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко зимой может вернуться в "Ривер Плейт", сообщает El Intransigente.
По информации источника, Барко активно ищет возможность уйти из "Спартака" и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам, в то время как главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо хочет видеть футболиста в своей команде.
Отмечается, что желание самого игрока должно облегчить ведение переговоры для "миллионеров", однако в клубе понимают, что для оформления трансфера им придется заплатить не менее 10 миллионов долларов. Также в приобретении Барко заинтересован аргентинский "Индепендьенте".
Барко 26 лет, он перешел в "Спартак" из "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 57 матчей, в которых забил 18 мячей.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича
Футбол Спорт Эсекьель Барко Спартак Москва Ривер Плейт Аргентина
 
