Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче Ла Лиги

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Алекс Беренгер (85-я минута).

Полузащитник "Атлетико" Коке вышел на замену в перерыве и провел свой 500-й матч за мадридский клуб в Ла Лиге. Он стал седьмым футболистом, который провел 500 матчей в высшем дивизионе чемпионата Испании за один клуб, причем первым - в "Атлетико".

"Атлетико" с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик", набрав 23 балла, поднялся на седьмую строчку.