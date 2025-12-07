Рейтинг@Mail.ru
Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче Ла Лиги
Футбол
 
01:05 07.12.2025
Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче Ла Лиги
Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче Ла Лиги

Футболисты "Атлетика" и "Атлетико"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Алекс Беренгер (85-я минута).
Чемпионат Испании по футболу
06 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
1 : 0
Атлетико Мадрид
85‎’‎ • Алекс Беренгер
(Нико Уильямс)
Полузащитник "Атлетико" Коке вышел на замену в перерыве и провел свой 500-й матч за мадридский клуб в Ла Лиге. Он стал седьмым футболистом, который провел 500 матчей в высшем дивизионе чемпионата Испании за один клуб, причем первым - в "Атлетико".
"Атлетико" с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик", набрав 23 балла, поднялся на седьмую строчку.
В следующем туре "Атлетико" примет "Валенсию" 13 декабря, а на следующий день "Атлетик" в гостях сыграет с "Сельтой" из Виго.
