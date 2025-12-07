Мадридский "Атлетико" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче Ла Лиги

Полузащитник "Атлетико" Коке вышел на замену в перерыве и провел свой 500-й матч за мадридский клуб в Ла Лиге. Он стал седьмым футболистом, который провел 500 матчей в высшем дивизионе чемпионата Испании за один клуб, причем первым - в "Атлетико".
"Атлетико" с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик", набрав 23 балла, поднялся на седьмую строчку.
В следующем туре "Атлетико" примет "Валенсию" 13 декабря, а на следующий день "Атлетик" в гостях сыграет с "Сельтой" из Виго.
