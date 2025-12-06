Умяров рассказал о шансах "Спартака" на первое место в РПЛ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров заявил журналистам, что в настоящий момент смешно рассуждать о шансах "красно-белых" на первое место в чемпионате России по футболу.
"Спартак" в субботу дома сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.
"Первый тайм складывался хорошо, но нужно держать концентрацию до конца. Во втором тайме "Динамо" пошло ва-банк, мы были не особо к этому готовы. Сегодня обязаны были выигрывать. Не те результаты, которые мы хотим и на которые мы работаем. Надо исправлять ситуацию. Я чувствую, что эта команда не набирает очень многое", - сказал Умяров.
В ответ на вопрос о шансах "Спартака" на первое место футболист признал, что "сейчас об этом говорить смешно".
"При любом тренере мы будем показывать максимум и играть на победу", - добавил Умяров после вопроса о том, хочет ли он, чтобы исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов остался во главе команды.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара", который в воскресенье примет ЦСКА, составляет 8 очков.
"Это кризис": Умяров прямо сказал о ситуации в "Спартаке"
9 августа, 21:55