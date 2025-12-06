Рейтинг@Mail.ru
Умяров рассказал о шансах "Спартака" на первое место в РПЛ
19:59 06.12.2025
Умяров рассказал о шансах "Спартака" на первое место в РПЛ
2025-12-06T19:59:00+03:00
2025-12-06T19:59:00+03:00
футбол
россия
наиль умяров
спартак москва
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
динамо москва
россия, наиль умяров, спартак москва, краснодар, российская премьер-лига (рпл), динамо москва
Футбол, Россия, Наиль Умяров, Спартак Москва, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва
© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак" Наиль Умяров
Наиль Умяров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак"
Наиль Умяров. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров заявил журналистам, что в настоящий момент смешно рассуждать о шансах "красно-белых" на первое место в чемпионате России по футболу.
"Спартак" в субботу дома сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Пономарев: ответственность за неудачи "Спартака" лежит на Станковиче
5 мая, 19:19
"Первый тайм складывался хорошо, но нужно держать концентрацию до конца. Во втором тайме "Динамо" пошло ва-банк, мы были не особо к этому готовы. Сегодня обязаны были выигрывать. Не те результаты, которые мы хотим и на которые мы работаем. Надо исправлять ситуацию. Я чувствую, что эта команда не набирает очень многое", - сказал Умяров.
В ответ на вопрос о шансах "Спартака" на первое место футболист признал, что "сейчас об этом говорить смешно".
"При любом тренере мы будем показывать максимум и играть на победу", - добавил Умяров после вопроса о том, хочет ли он, чтобы исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов остался во главе команды.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара", который в воскресенье примет ЦСКА, составляет 8 очков.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Спартак - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Это кризис": Умяров прямо сказал о ситуации в "Спартаке"
9 августа, 21:55
 
Футбол Россия Наиль Умяров Спартак Москва Краснодар РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Динамо Москва
 
