Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:45 06.12.2025 (обновлено: 18:01 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/spartak-2060330898.html
"Спартак" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ
"Спартак" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Спартак" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ
Московский "Спартак" обыгрывает столичное "Динамо" после первого тайма матча 18-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T17:45:00+03:00
2025-12-06T18:01:00+03:00
футбол
спорт
максим осипенко
спартак москва
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060327433_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_009b520ef161f62ddfaf7f38f1aca6c5.jpg
/20251206/futbol-2060319712.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060327433_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_961031168fe60c12d2db53f7596f47c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим осипенко, спартак москва, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Максим Осипенко, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ

Московский "Спартак" обыгрывает столичное "Динамо" после первого тайма матча РПЛ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва)
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" обыгрывает столичное "Динамо" после первого тайма матча 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча проходит в Москве на стадионе "Спартака", "красно-белые" ведут после первого тайма со счетом 1:0. На 19-й минуте встречи мяч в свои ворота забил защитник "Динамо" Максим Осипенко.
Российская премьер-лига (РПЛ)
06 декабря 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 1
Динамо Москва
19‎’‎ • Максим Осипенко (А)
61‎’‎ • Иван Сергеев
(Дмитрий Скопинцев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Проходящая встреча посвящена памяти лучшего бомбардира в истории московского "Спартака" Никиты Симоняна. Ветеран "красно-белых" ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В чаше стадиона были показаны уникальные архивные кадры с участием Симоняна, прозвучали его любимые песни, команды вышли на поле в специальных футболках и траурных повязках. Перед началом игры прошла церемония присвоения трибуне А имени лучшего бомбардира в истории "Спартака".
"Динамо" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 20 очков. "Спартак" (28) располагается на шестой позиции.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Ростов" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
Вчера, 16:04
 
ФутболСпортМаксим ОсипенкоСпартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала