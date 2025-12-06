"Спартак" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" обыгрывает столичное "Динамо" после первого тайма матча 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча проходит в Москве на стадионе "Спартака", "красно-белые" ведут после первого тайма со счетом 1:0. На 19-й минуте встречи мяч в свои ворота забил защитник "Динамо" Максим Осипенко.
06 декабря 2025 • начало в 16:45
Завершен
19’ • Максим Осипенко (А)
61’ • Иван Сергеев
Проходящая встреча посвящена памяти лучшего бомбардира в истории московского "Спартака" Никиты Симоняна. Ветеран "красно-белых" ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В чаше стадиона были показаны уникальные архивные кадры с участием Симоняна, прозвучали его любимые песни, команды вышли на поле в специальных футболках и траурных повязках. Перед началом игры прошла церемония присвоения трибуне А имени лучшего бомбардира в истории "Спартака".
"Динамо" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 20 очков. "Спартак" (28) располагается на шестой позиции.
