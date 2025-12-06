"Спартак" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" обыгрывает столичное "Динамо" после первого тайма матча 18-го тура чемпионата России по футболу.

"Динамо" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 20 очков. "Спартак" (28) располагается на шестой позиции.