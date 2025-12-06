Рейтинг@Mail.ru
Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:22 06.12.2025 (обновлено: 16:35 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/simonjan-2060322725.html
Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака"
Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака"
Семья олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна передала золотую медаль Героя Труда России экс-футболиста в музей московского "Спартака", передает... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T16:22:00+03:00
2025-12-06T16:35:00+03:00
футбол
спорт
ссср
россия
мельбурн
никита симонян
олег романцев
александр мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106744/06/1067440601_0:119:3074:1848_1920x0_80_0_0_fcc438591970b0a4b68561a361526622.jpg
/20251124/simonyan-2057019435.html
ссср
россия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106744/06/1067440601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11c47042419c12920d3c69333d3830e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ссср, россия, мельбурн, никита симонян, олег романцев, александр мирзоян, российский футбольный союз (рфс), спартак москва, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, СССР, Россия, Мельбурн, Никита Симонян, Олег Романцев, Александр Мирзоян, Российский футбольный союз (РФС), Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака"

Семья Никиты Симоняна передала его золотую медаль Героя Труда в музей "Спартака"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Никита Симонян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Семья олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна передала золотую медаль Героя Труда России экс-футболиста в музей московского "Спартака", передает корреспондент РИА Новости.
В субботу трибуна А домашнего стадиона московского футбольного клуба "Спартак" получила имя Никиты Симоняна. Церемония прошла у стадиона "красно-белых" в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". В ней приняли участие дочь экс-футболиста Виктория Симонян, бывший главный тренер "красно-белых" Олег Романцев и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФК "Спартак" назвал именем Никиты Симоняна трибуну на "Лукойл Арене"
ФК Спартак назвал именем Никиты Симоняна трибуну на Лукойл Арене - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ФК "Спартак" назвал именем Никиты Симоняна трибуну на "Лукойл Арене"
«
"Мой папа на протяжении всей жизни был предан родному клубу, был истинным спартаковцем и говорил про себя: "Я - "красно-белый". И добавлял слова братьев Старостиных "отныне и во веки веков". Наша семья тоже "красно-белая", у нас это в крови. Хочется, чтобы память о папе была жива. Папа хотел, чтобы все его награды хранились в музее "Спартака". Последняя награда, которую он получил, - это звезда Героя Труда. Сегодня мы передаем ее в музей "Спартака", - заявила Виктория Симонян.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Звание Героя Труда России было присвоено Симоняну 10 октября за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. 1 декабря генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал золотую медаль Виктории Симонян.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Первый вице-президент РФС Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
24 ноября, 01:07
 
ФутболСпортСССРРоссияМельбурнНикита СимонянОлег РоманцевАлександр МирзоянРоссийский футбольный союз (РФС)Спартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала