Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Семья олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна передала золотую медаль Героя Труда России экс-футболиста в музей московского "Спартака", передает корреспондент РИА Новости.
В субботу трибуна А домашнего стадиона московского футбольного клуба "Спартак" получила имя Никиты Симоняна. Церемония прошла у стадиона "красно-белых" в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". В ней приняли участие дочь экс-футболиста Виктория Симонян, бывший главный тренер "красно-белых" Олег Романцев и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
"Мой папа на протяжении всей жизни был предан родному клубу, был истинным спартаковцем и говорил про себя: "Я - "красно-белый". И добавлял слова братьев Старостиных "отныне и во веки веков". Наша семья тоже "красно-белая", у нас это в крови. Хочется, чтобы память о папе была жива. Папа хотел, чтобы все его награды хранились в музее "Спартака". Последняя награда, которую он получил, - это звезда Героя Труда. Сегодня мы передаем ее в музей "Спартака", - заявила Виктория Симонян.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Звание Героя Труда России было присвоено Симоняну 10 октября за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. 1 декабря генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал золотую медаль Виктории Симонян.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
