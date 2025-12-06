Звезду Героя Труда Никиты Симоняна передали в музей "Спартака"

«

"Мой папа на протяжении всей жизни был предан родному клубу, был истинным спартаковцем и говорил про себя: "Я - "красно-белый". И добавлял слова братьев Старостиных "отныне и во веки веков". Наша семья тоже "красно-белая", у нас это в крови. Хочется, чтобы память о папе была жива. Папа хотел, чтобы все его награды хранились в музее "Спартака". Последняя награда, которую он получил, - это звезда Героя Труда. Сегодня мы передаем ее в музей "Спартака", - заявила Виктория Симонян.