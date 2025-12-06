Сергеев заявил, что футболисты "Динамо" хотят продолжить работать с Гусевым

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев заявил, что в команде хотят, чтобы Ролан Гусев остался в столичном футбольном клубе в качестве главного тренера.
Валерий Карпин 17 ноября объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера сборной России и московского клуба. Исполняющим обязанности был назначен Гусев. Впоследствии член совета директоров и глава консультативного совета клуба Сергей Степашин пообещал футболистам, что оставит специалиста на посту главного тренера, если команда под его руководством выиграет оставшиеся матчи до зимней паузы. С Гусевым команда победила в одной встрече из четырех. В субботу председатель совета директоров "бело-голубых" Александр Ивлев заявил, что решение о будущем Гусева будет принято до конца 2025 года.
«
"Конечно, мы хотим, чтобы Гусев остался", – сказал Сергеев журналистам.
В субботу "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который стал последним для обеих команд перед зимней паузой. "Бело-голубые", набрав 21 очко, занимают десятое место в турнирной таблице, а также продолжают участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала встретятся с "красно-белыми" в марте.
"Не знаю, никто ничего не говорит. Сейчас у нас все отлично: тренируемся, играем. Задача - биться до конца за клуб. Мы были раскрепощены и в начале сезона, просто нам не везло", - ответил Сергеев на вопрос о возможных изменениях после зимней паузы.