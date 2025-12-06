Рейтинг@Mail.ru
Малинин с мировым рекордом выиграл Финал Гран-при - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:12 06.12.2025 (обновлено: 15:24 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/malinin-2060312310.html
Малинин с мировым рекордом выиграл Финал Гран-при
Малинин с мировым рекордом выиграл Финал Гран-при - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Малинин с мировым рекордом выиграл Финал Гран-при
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин одержал победу в Финале Гран-при в Нагое (Япония). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
спорт, нагоя, япония, илья малинин, юма кагияма, международный союз конькобежцев (isu)
Малинин с мировым рекордом выиграл Финал Гран-при

Малинин с мировым рекордом в произвольной программе выиграл Финал Гран-при

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин одержал победу в Финале Гран-при в Нагое (Япония).
По итогам произвольной программы Малинин получил рекордные 238,24 балла и по сумме двух прокатов набрал 332,29 балла. Американец обновил мировой рекорд произвольной программы, который он установил в ноябре 2025 года (228,97).
Вторым стал японец Юма Кагияма (108,77+193,64; 302,41). Третье место занял его соотечественник Сюн Сато (98,06+194,02; 292,08).
Малинину 21 год, он стал трехкратным победителем Финала серии Гран-при. Также он является двукратным чемпионом мира. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Чок и Бейтс заняли первое место в Финале серии Гран-при в Нагое
Фигурное катание
 
