Рейтинг@Mail.ru
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0 - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:33 06.12.2025 (обновлено: 22:38 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/futbol-2060351858.html
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0 - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0
"Лейпциг" одержал разгромную победу над франкфуртским "Айнтрахтом" в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T22:33:00+03:00
2025-12-06T22:38:00+03:00
футбол
спорт
кристоф баумгартнер
рб лейпциг
айнтрахт (франкфурт)
ян (регенсбург)
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052408548_0:259:2047:1410_1920x0_80_0_0_fd7895b15930a3336f2554aedd3f20af.jpg
/20251206/futbol-2060339156.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052408548_0:67:2047:1602_1920x0_80_0_0_deae7c5cd09b5bf8a64f114521fd49cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кристоф баумгартнер, рб лейпциг, айнтрахт (франкфурт), ян (регенсбург), бундеслига
Футбол, Спорт, Кристоф Баумгартнер, РБ Лейпциг, Айнтрахт (Франкфурт), Ян (Регенсбург), Бундеслига
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0

Футболисты "Лейпцига" со счетом 6:0 обыграли "Айнтрахт" в Бундеслиге

© Соцсети "Лейпцига"Ян Дьоманде
Ян Дьоманде - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Соцсети "Лейпцига"
Ян Дьоманде . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Лейпциг" одержал разгромную победу над франкфуртским "Айнтрахтом" в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.
Бундеслига
06 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
РБ Лейпциг
6 : 0
Айнтрахт Фр
05‎’‎ • Conrad Harder
(Кристоф Баумгартнер)
31‎’‎ • Кристоф Баумгартнер
(Conrad Harder)
47‎’‎ • Yan Diomande
55‎’‎ • Yan Diomande
(Кристоф Баумгартнер)
62‎’‎ • Давид Раум (П)
65‎’‎ • Yan Diomande
(Николас Зайвальд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 6:0. В составе хозяев хет-трик оформил Ян Дьоманде (47, 55 и 65-я минуты), также мячи забили Конрад Хардер (5), Кристоф Баумгартнер (31) и Давид Раум (62, с пенальти).
На 39-й минуте главный арбитр Даниэль Зиберт отменил второй гол Баумгартнера.
"Лейпциг" с 29 очками занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на восемь очков. "Айнтрахт" с 21 баллом располагается на седьмой строчке.
В следующем туре "Лейпциг" встретится с берлинским "Унионом" в гостях 12 декабря. Днем позже "Айнтрахт" примет "Аугсбург".
Нападающий Баварии Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Бавария" разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге благодаря хет-трику Кейна
Вчера, 19:48
 
ФутболСпортКристоф БаумгартнерРБ ЛейпцигАйнтрахт (Франкфурт)Ян (Регенсбург)Бундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала