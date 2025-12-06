https://ria.ru/20251206/futbol-2060351858.html
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0 - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0
"Лейпциг" одержал разгромную победу над франкфуртским "Айнтрахтом" в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.
2025-12-06T22:33:00+03:00
2025-12-06T22:33:00+03:00
2025-12-06T22:38:00+03:00
футбол
спорт
кристоф баумгартнер
рб лейпциг
айнтрахт (франкфурт)
ян (регенсбург)
бундеслига
"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" со счетом 6:0
Футболисты "Лейпцига" со счетом 6:0 обыграли "Айнтрахт" в Бундеслиге