"Ростов" обыграл "Рубин" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
16:04 06.12.2025 (обновлено: 17:14 06.12.2025)
"Ростов" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
спорт, рубин, ростов, алексей миронов, егор голенков, умар сако, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Рубин, Ростов, Алексей Миронов, Егор Голенков, Умар Сако, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ростов" на своем поле обыграл казанский "Рубин" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67). На 87-й минуте защитник "Ростова" Умар Сако получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной площади и был удален с поля. Главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота ростовчан, который не смог реализовать защитник "Рубина" Игор Вуячич.
"Ростов" поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Рубин" (23) идет на седьмой позиции.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, "Ростов" на выезде сыграет против действующего чемпиона "Краснодара", "Рубин" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо".
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря, 23:36
 
ФутболСпортРубинРостовАлексей МироновЕгор ГоленковУмар СакоРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
