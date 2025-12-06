"Ростов" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ростов" на своем поле обыграл казанский "Рубин" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67). На 87-й минуте защитник "Ростова" Умар Сако получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной площади и был удален с поля. Главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота ростовчан, который не смог реализовать защитник "Рубина" Игор Вуячич.
"Ростов" поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Рубин" (23) идет на седьмой позиции.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, "Ростов" на выезде сыграет против действующего чемпиона "Краснодара", "Рубин" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо".
