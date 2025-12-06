Во Франции футболист получил ожог во время матча из-за дымовой шашки

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Матч 16-го тура французской Лиги 2 между "Бастией" и парижским "Ред Стар" был прерван после того, как в футболиста столичной команды попала дымовая шашка, вызвав у него ожог руки, сообщает Le Parisien.

Встреча, проходившая в пятницу в Бастии, была прервана арбитром Пьером Гайюстом на 56-й минуте при счете 0:0. Во время празднования 120-летия клуба и открытия новой трибуны на "Арман Сезари" один из зрителей бросил дымовую шашку, которая попала в правую руку защитника гостей Бредли Данжера, он получил ожог.

Команды покинули поле и отправились в раздевалки. После совещания Гайюст объявил об окончательной остановке встречи, отметив, что регламент предусматривает прекращение матча, если пострадавший игрок не может продолжить участие. Как отмечает L'Equipe, возможны два варианта завершения игры: либо "Бастия" получит техническое поражение, либо встреча будет доиграна в другой день.