Во Франции футболист получил ожог во время матча из-за дымовой шашки - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Футбол
 
01:51 06.12.2025
Во Франции футболист получил ожог во время матча из-за дымовой шашки
Во Франции футболист получил ожог во время матча из-за дымовой шашки
Матч 16-го тура французской Лиги 2 между "Бастией" и парижским "Ред Стар" был прерван после того, как в футболиста столичной команды попала дымовая шашка,... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025
Во Франции футболист получил ожог во время матча из-за дымовой шашки

Матч "Бастии" и "Ред Стар" прервали из-за брошенной в игрока дымовой шашки

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Матч 16-го тура французской Лиги 2 между "Бастией" и парижским "Ред Стар" был прерван после того, как в футболиста столичной команды попала дымовая шашка, вызвав у него ожог руки, сообщает Le Parisien.
Встреча, проходившая в пятницу в Бастии, была прервана арбитром Пьером Гайюстом на 56-й минуте при счете 0:0. Во время празднования 120-летия клуба и открытия новой трибуны на "Арман Сезари" один из зрителей бросил дымовую шашку, которая попала в правую руку защитника гостей Бредли Данжера, он получил ожог.
Команды покинули поле и отправились в раздевалки. После совещания Гайюст объявил об окончательной остановке встречи, отметив, что регламент предусматривает прекращение матча, если пострадавший игрок не может продолжить участие. Как отмечает L'Equipe, возможны два варианта завершения игры: либо "Бастия" получит техническое поражение, либо встреча будет доиграна в другой день.
"Бастия" (7 очков) занимает последнее, 18-е место и находится в зоне вылета в Лигу 3. "Ред Стар" (28) располагается на третьей строчке.
УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста "Баварии"
