Стадион "Фишт" в Олимпийском парке в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае

В Сириусе пройдет суперфинал турнира по дзюдо "Битва городов"

СИРИУС, 6 ДЕК - РИА Новости. Суперфинал нового юношеского турнира Федерации дзюдо России "Битва городов" пройдет на федеральной территории Сириус с 6 по 19 декабря, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

"Одно из самых ярких спортивных событий уходящего года - cуперфинал международного командного турнира по дзюдо "Битва Городов"… пройдет с 6 по 19 декабря на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении.