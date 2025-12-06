https://ria.ru/20251206/dzyudo-2060238863.html
В Сириусе пройдет суперфинал турнира по дзюдо "Битва городов"
В Сириусе пройдет суперфинал турнира по дзюдо "Битва городов" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
В Сириусе пройдет суперфинал турнира по дзюдо "Битва городов"
Суперфинал нового юношеского турнира Федерации дзюдо России "Битва городов" пройдет на федеральной территории Сириус с 6 по 19 декабря, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
В Сириусе пройдет суперфинал турнира по дзюдо "Битва городов"
В Сириусе пройдет суперфинал юношеского турнира по дзюдо "Битва городов"