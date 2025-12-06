Рейтинг@Mail.ru
01:08 06.12.2025
В Сириусе пройдет суперфинал турнира по дзюдо "Битва городов"
В Сириусе пройдет суперфинал турнира по дзюдо "Битва городов"
спорт, россия, афины, греция, дзюдо
Единоборства, Спорт, Россия, Афины, Греция, Дзюдо
Стадион "Фишт" в Олимпийском парке в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Стадион "Фишт" в Олимпийском парке в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
СИРИУС, 6 ДЕК - РИА Новости. Суперфинал нового юношеского турнира Федерации дзюдо России "Битва городов" пройдет на федеральной территории Сириус с 6 по 19 декабря, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.
В суперфинале примут участие 24 команды из России, а также восемь иностранных команд из Афин (Греция), Улан-Батора (Монголия), Любляны (Словения), Майами (США), Ченджу (Корея), Пуатье (Франция), Гаваны (Куба) и Сан-Паулу (Бразилия).
"Одно из самых ярких спортивных событий уходящего года - cуперфинал международного командного турнира по дзюдо "Битва Городов"… пройдет с 6 по 19 декабря на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении.
Все юниоры являются победителями и призерами крупнейших национальных и международных соревнований в РФ и мире, отметили в Федерации. Отборочные состязания среди российских участников проходили в крупнейших городах в течение нескольких месяцев.
