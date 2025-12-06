https://ria.ru/20251206/basketbol-2060320650.html
УНИКС обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на выезде одержал победу над саратовским "Автодором" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
баскетбол
спорт
саратов
москва
уникс
бк автодор
единая лига втб
саратов
москва
спорт, саратов, москва, уникс, бк автодор, единая лига втб
