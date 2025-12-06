Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
16:09 06.12.2025
УНИКС обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на выезде одержал победу над саратовским "Автодором" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
/20251206/basketbol-2060303591.html
саратов
москва
спорт, саратов, москва, уникс, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Саратов, Москва, УНИКС, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
УНИКС обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Казанский УНИКС на выезде одержал победу над саратовским "Автодором" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 74:58 (21:15, 22:17, 18:8, 13:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Маркус Бингэм, набравший 17 очков. У "Автодора" 14 баллов набрал Ален Хаджибегович.
Единая Лига ВТБ
06 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
Автодор
58 : 74
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС (11 побед и 2 поражения) лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. "Автодор" (2-12) идет на предпоследнем, 10-м месте.
В следующем матче УНИКС 10 декабря на выезде сыграет с "Нижним Новгородом", а "Автодор" в тот же день в Москве встретится с МБА-МАИ.
Андрей Зубков - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Баскетболисты МБА-МАИ разгромили "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
Версия 2023.1 Beta
