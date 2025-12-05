https://ria.ru/20251205/vlakhovich-2059927727.html
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца
Нападающий итальянского "Ювентуса" Душан Влахович перенес операцию в связи с разрывом сухожилия приводящей мышцы бедра, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T01:54:00+03:00
2025-12-05T01:54:00+03:00
2025-12-05T03:36:00+03:00
футбол
спорт
душан влахович
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850454788_793:224:3072:1506_1920x0_80_0_0_bc55d2771e877fddadaf8f1e5eb53c56.jpg
/20251205/latsio-2059924564.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850454788_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_085cec4182679c22774f14b47f3f6a9d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, душан влахович, ювентус, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Душан Влахович, Ювентус, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца
Футболист "Ювентуса" Влахович перенес операцию и выбыл минимум на три месяца