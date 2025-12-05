Рейтинг@Mail.ru
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Футбол
 
01:54 05.12.2025 (обновлено: 03:36 05.12.2025)
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Нападающий "Ювентуса" перенес операцию и выбыл минимум на три месяца
Нападающий итальянского "Ювентуса" Душан Влахович перенес операцию в связи с разрывом сухожилия приводящей мышцы бедра, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
/20251205/latsio-2059924564.html
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нападающий итальянского "Ювентуса" Душан Влахович перенес операцию в связи с разрывом сухожилия приводящей мышцы бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.
Футболист получил повреждение в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:1), который прошел 29 ноября.
Операция прошла в Лондоне, игрок начал восстановление. По данным Gazzetta dello Sport, форвард сможет вернуться на поле не раньше середины марта.
Влаховичу 25 лет, в текущем сезоне серб принял участие в 20 играх за "Ювентус", в которых забил восемь мячей.
ФутболСпортДушан ВлаховичЮвентусСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
