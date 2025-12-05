https://ria.ru/20251205/tramp-2060216336.html
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей
Президент США Дональд Трамп назвал вручение ему первой премии мира ФИФА одной из великих почестей в своей жизни. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T20:53:00+03:00
2025-12-05T20:53:00+03:00
2025-12-05T20:53:00+03:00
футбол
сша
дональд трамп
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ed9d82b0b8e3da3b6201c51d596637.jpg
/20251205/tramp-2060205677.html
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b26781d27e5d75b859cd2d76221ae3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, США, Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА)
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей в жизни