"Трактор" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
Хоккей
Хоккей
 
16:40 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/traktor-tsska-smotret-onlayn-2060146020.html
"Трактор" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Трактор" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Трактор" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Трактор" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
2025-12-05T16:40:00+03:00
2025-12-05T16:40:00+03:00
хоккей
трактор
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Трактор" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 5 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Трактор
2 : 3
ЦСКА
16:34 • Александр Кадейкин
(Арсений Коромыслов)
29:14 • Александр Кадейкин
(Арсений Коромыслов, Егор Коршков)
21:52 • Николай Коваленко
(Иван Дроздов, Никита Нестеров)
23:30 • Павел Карнаухов
(Alexei Churkin, Иван Дроздов)
41:41 • Прохор Полтапов
(Джереми Рой, Максим Соркин)
