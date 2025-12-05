https://ria.ru/20251205/tkhekvondo-2060169807.html
Российская тхэквондистка взяла серебро молодежного чемпионата мира
Российская тхэквондистка Валерия Скапровская завоевала серебряную медаль молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби (Кения). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
единоборства
спорт
тхэквондо
