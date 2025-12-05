Рейтинг@Mail.ru
Российская тхэквондистка взяла серебро молодежного чемпионата мира
Единоборства
 
17:35 05.12.2025
Российская тхэквондистка взяла серебро молодежного чемпионата мира
Российская тхэквондистка взяла серебро молодежного чемпионата мира
Российская тхэквондистка взяла серебро молодежного чемпионата мира
Российская тхэквондистка Валерия Скапровская завоевала серебряную медаль молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби (Кения). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
спорт, тхэквондо
Единоборства, Спорт, Тхэквондо
Российская тхэквондистка взяла серебро молодежного чемпионата мира

Тхэквондистка Скапровская завоевала серебро молодежного чемпионата мира

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСоревнования по тхэквондо
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская тхэквондистка Валерия Скапровская завоевала серебряную медаль молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби (Кения).
В финальной схватке весовой категории до 67 кг Скапровская уступила представительнице Южной Кореи Квак Мин Джу.
Молодежный чемпионат мира в Найроби завершится 6 декабря. Российские тхэквондисты выступают в нейтральном статусе.
