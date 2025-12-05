https://ria.ru/20251205/neftekhimik-metallurg-smotret-onlayn-2060149310.html
"Нефтехимик" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Нефтехимик" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Нефтехимик" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
хоккей
нефтехимик
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
