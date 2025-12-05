Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
18:30 05.12.2025
"Нефтехимик" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Нефтехимик" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Нефтехимик" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T18:30:00+03:00
2025-12-05T18:30:00+03:00
Новости
Хоккеист "Металлурга" Евгений Кузнецов
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Нефтехимик" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 5 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 19:30
Матч не начался
Нефтехимик
:
Металлург Мг
05:20 • Булат Шафигуллин
(Иван Николишин, Matvei Nadvorny)
50:51 • Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейНефтехимикМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
