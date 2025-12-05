Рейтинг@Mail.ru
Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл "Нефтехимику" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:42 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/neftekhimik-2060229108.html
Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл "Нефтехимику"
Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл "Нефтехимику" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл "Нефтехимику"
Нижнекамский "Нефтехимик" победил в овертайме магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T22:42:00+03:00
2025-12-05T22:42:00+03:00
хоккей
булат шафигуллин
александр дергачёв
нефтехимик
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл "Нефтехимику"

"Нефтехимик" обыграл лидера Восточной конференции КХЛ "Металлург"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" победил в овертайме магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Булат Шафигуллин (6-я минута) и Александр Дергачев (65). В составе проигравших шайбу забросил Дмитрий Силантьев (51).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
Нефтехимик
2 : 1
Металлург Мг
05:20 • Булат Шафигуллин
(Иван Николишин, Matvei Nadvorny)
64:48 • Александр Дергачев
(Никита Артамонов, Никита Хоружев)
50:51 • Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
Отметившийся голевой передачей нападающий "Нефтехимика" Никита Хоружев провел 100-й матч в КХЛ.
Нижнекамский клуб выиграл третий матч подряд и с 37 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет "Металлург" (53).
В следующем матче "Нефтехимик" 7 декабря примет казанский "Ак Барс", команда из Магнитогорска сыграет 17 декабря на выезде с "Сочи".
В другом матче дня нижегородское "Торпедо" обыграло на выезде "Шанхайских драконов" (4:3 Б).
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ
Вчера, 20:28
 
ХоккейБулат ШафигуллинАлександр ДергачёвНефтехимикМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
