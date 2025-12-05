Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл "Нефтехимику"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" победил в овертайме магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Булат Шафигуллин (6-я минута) и Александр Дергачев (65). В составе проигравших шайбу забросил Дмитрий Силантьев (51).
05 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
05:20 • Булат Шафигуллин
(Иван Николишин, Matvei Nadvorny)
64:48 • Александр Дергачев
(Никита Артамонов, Никита Хоружев)
50:51 • Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
Отметившийся голевой передачей нападающий "Нефтехимика" Никита Хоружев провел 100-й матч в КХЛ.
Нижнекамский клуб выиграл третий матч подряд и с 37 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет "Металлург" (53).
В следующем матче "Нефтехимик" 7 декабря примет казанский "Ак Барс", команда из Магнитогорска сыграет 17 декабря на выезде с "Сочи".
В другом матче дня нижегородское "Торпедо" обыграло на выезде "Шанхайских драконов" (4:3 Б).