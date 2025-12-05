https://ria.ru/20251205/mma-2060111587.html
В Москве боец ММА устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС
В Москве боец ММА устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС
Боец смешанных единоборств (ММА) Заур Исмаилов вызвал возмущение россиян своим спаррингом с памятником ветеранам МЧС России в Москве. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
