ЦСКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Хоккей
 
19:35 05.12.2025
ЦСКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ
ЦСКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
спорт, николай коваленко, джереми рой, павел карнаухов, хк динамо, трактор, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Николай Коваленко, Джереми Рой, Павел Карнаухов, ХК Динамо, Трактор, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ

ЦСКА обыграл "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Павел Карнаухов (24), Прохор Полтапов (42). Защитник армейцев Джереми Рой отметился результативной передачей и набрал 100 очков в КХЛ. Канадец набирает очки шесть матчей подряд. В составе хозяев дубль оформил Александр Кадейкин (17, 30).
ЦСКА с 35 очками идет на восьмой позиции в таблице Западной конференции, потерпевший третье поражение подряд "Трактор" (35 очков) занимает шестое место на Востоке. В следующем матче челябинская команда 7 декабря примет московское "Динамо", армейцы в тот же день на выезде встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Тревор Мерфи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Выглядело очень страшно": хоккеист СКА получил травму в матче КХЛ
Хоккей Спорт Николай Коваленко Джереми Рой Павел Карнаухов ХК Динамо (Москва) Трактор ЦСКА КХЛ 2025-2026
 
