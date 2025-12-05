https://ria.ru/20251205/match-2060204127.html
ЦСКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
хоккей
спорт
николай коваленко
джереми рой
павел карнаухов
хк динамо
трактор
цска
спорт, николай коваленко, джереми рой, павел карнаухов, хк динамо, трактор, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
ЦСКА обыграл "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ