В "Макларене" рассказали, как хотят обойти Ферстаппена в борьбе за титул

"Да, конечно. Мы реалисты. Мы хотим выиграть этот чемпионат среди пилотов. Мы подходим к выходным, зная, что у них обоих равные возможности, даже несмотря на очевидную разницу в очках. Неизвестно, как пройдет квалификация, насколько надежна машина, но если мы выйдем на гонку и станет совершенно очевидно, что у одного есть шанс, а у другого нет, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат пилотов. Было бы безумием не сделать этого", - заявил Браун в интервью Sky Sports.