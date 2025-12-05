Рейтинг@Mail.ru
В "Макларене" рассказали, как хотят обойти Ферстаппена в борьбе за титул
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
17:04 05.12.2025 (обновлено: 17:36 05.12.2025)
В "Макларене" рассказали, как хотят обойти Ферстаппена в борьбе за титул
В "Макларене" рассказали, как хотят обойти Ферстаппена в борьбе за титул - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
В "Макларене" рассказали, как хотят обойти Ферстаппена в борьбе за титул
Генеральный директор "Макларена" Зак Браун заявил, что может воспользоваться командным приказом, чтобы британец Ландо Норрис или австралиец Оскар Пиастри смог... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
абу-даби
В "Макларене" рассказали, как хотят обойти Ферстаппена в борьбе за титул

Браун: "Макларен" может использовать командную тактику, чтобы обойти Ферстаппена

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Макларена" Зак Браун заявил, что может воспользоваться командным приказом, чтобы британец Ландо Норрис или австралиец Оскар Пиастри смог обойти действующего победителя нидерландца Макса Ферстаппена в борьбе за титул чемпиона "Формулы-1".
"Да, конечно. Мы реалисты. Мы хотим выиграть этот чемпионат среди пилотов. Мы подходим к выходным, зная, что у них обоих равные возможности, даже несмотря на очевидную разницу в очках. Неизвестно, как пройдет квалификация, насколько надежна машина, но если мы выйдем на гонку и станет совершенно очевидно, что у одного есть шанс, а у другого нет, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат пилотов. Было бы безумием не сделать этого", - заявил Браун в интервью Sky Sports.
В борьбе за титул чемпиона мира с 408 очками лидирует Норрис. Вторым идет Ферстаппен (396), третьим - Пиастри (392). Заключительная гонка пройдет 7 декабря в Абу-Даби.
Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ
3 декабря, 15:27
3 декабря, 15:27
 
