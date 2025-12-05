Рейтинг@Mail.ru
Дубль Ремпала помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Ак Барс"
Хоккей
 
19:35 05.12.2025
Дубль Ремпала помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Ак Барс"
Дубль Ремпала помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Ак Барс"
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Дубль Ремпала помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Ак Барс"

Дубль Ремпала помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Ак Барс" в матче КХЛ

Игроки ХК "Салават Юлаев". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). В составе "Салавата Юлаева" дубль оформил Шелдон Ремпал (8-я, 32-я минуты), также шайбы забросили Девин Броссо (35) и Джек Родуолд (59). У "Ак Барса" отличился Александр Хмелевский (29).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Салават Юлаев
3 : 1
Ак Барс
07:21 • Шелдон Ремпал
(Артем Пименов, Егор Сучков)
31:31 • Шелдон Ремпал
(Данил Алалыкин, Евгений Кулик)
34:58 • Девин Броссо
(Alexander Zharovsky, Шелдон Ремпал)
58:13 • Джек Родвальд
(Alexander Zharovsky, Шелдон Ремпал)
28:09 • Александр Хмелевский
(Илья Карпухин, Алексей Пустозеров)
Американец Хмелевский забросил свою сотую шайбу в КХЛ. Для достижения подобного результата ему понадобилось 266 матчей.
"Салават Юлаев" (31 очко) занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, где "Ак Барс" (46) располагается на второй строчке. Казанцы прервали победную серию, насчитывавшую три игры.
В следующем матче "Салават Юлаев" примет московский ЦСКА 7 декабря. В этот же день "Ак Барс" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" на льду соперника.
В другом матче "Автомобилист" обыграл череповецкую "Северсталь" - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Екатеринбуржцы одержали 500-ю победу в КХЛ. Клуб выступает в лиге с сезона-2009/10.
