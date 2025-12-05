Рейтинг@Mail.ru
Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:58 05.12.2025 (обновлено: 06:03 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/khokkey-2059942841.html
Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой"
Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T05:58:00+03:00
2025-12-05T06:03:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
тампа-бэй лайтнинг
евгений малкин
никита кучеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839047452_81:21:1421:775_1920x0_80_0_0_7efddc118eb7316ffb3d7ca75d5327e6.jpg
/20251205/khokkey-2059942064.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839047452_0:0:1446:1084_1920x0_80_0_0_03973a07a4e7a704e3574c7542bcb7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, тампа-бэй лайтнинг, евгений малкин, никита кучеров
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Евгений Малкин, Никита Кучеров
Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой"

Два гола и пас Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой" Кучерова в НХЛ

© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : nhl.com/penguins
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
3 : 4
Питтсбург
38:46 • Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш, Джейк Гентцель)
41:17 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
51:44 • Брэндон Хагель
(Ник Пол, Гаге Гонсалвеш)
06:12 • Вилле Койвунен
(Кристфер Летанг, Томас Новак)
27:53 • Евгений Малкин
29:49 • Benjamin Kindel
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
57:17 • Евгений Малкин
(Томас Новак, Энтони Манта)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В составе "Питтсбурга" дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин (28-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Вилле Койвунен (7) и Бенжамин Киндел (30). У "Тампы" отличились российский форвард Никита Кучеров (39) и Брэндон Хагел (42, 52).
Евгений Малкин также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча. Никита Кучеров тоже записал на свой счет результативный пас и получил звание третьей звезды встречи.
"Питтсбург" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Тампа" потерпела второе поражение подряд.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Малкин занял чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
05:48
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзТампа-Бэй ЛайтнингЕвгений МалкинНикита Кучеров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала