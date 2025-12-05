Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой"

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В составе "Питтсбурга" дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин (28-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Вилле Койвунен (7) и Бенжамин Киндел (30). У "Тампы" отличились российский форвард Никита Кучеров (39) и Брэндон Хагел (42, 52).