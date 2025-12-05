Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
05 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
38:46 • Никита Кучеров
41:17 • Брэндон Хагель
51:44 • Брэндон Хагель
06:12 • Вилле Койвунен
27:53 • Евгений Малкин
29:49 • Benjamin Kindel
57:17 • Евгений Малкин
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В составе "Питтсбурга" дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин (28-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Вилле Койвунен (7) и Бенжамин Киндел (30). У "Тампы" отличились российский форвард Никита Кучеров (39) и Брэндон Хагел (42, 52).
Евгений Малкин также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча. Никита Кучеров тоже записал на свой счет результативный пас и получил звание третьей звезды встречи.
"Питтсбург" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Тампа" потерпела второе поражение подряд.