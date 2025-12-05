Рейтинг@Mail.ru
17:58 05.12.2025 (обновлено: 19:33 05.12.2025)
Fonbet направил 5 миллионов рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Fonbet направил 5 миллионов рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
ркк "энергия", крокус сити холл, мелитополь, луганск, суджа
РКК "Энергия", Крокус Сити Холл, Мелитополь, Луганск, Суджа

Fonbet направил 5 миллионов рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя

© Фото : Пресс-служба FonbetФонбет - ДобFON
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Букмекер FONBET направил 5 млн рублей организации Российский Красный Крест (РКК) на закупку питьевой воды для Луганска и Мелитополя, сообщает пресс-служба компании.
Средства выделены в рамках благотворительной программы "ДоброFON" и направлены на приобретение и организацию доставки 360 000 литров бутилированной питьевой воды жителям указанных регионов. РКК отправил около 20 фур груза в Луганск и Мелитополь в связи со сложившейся гуманитарной обстановкой. В августе компания также помогала формировать гуманитарный груз для отправки на новые территории, состоящий в основном из бутилированной питьевой воды.
Формы на Матч звезд КХЛ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
FONBET заключил соглашение по строительству площадок с Тульской областью
6 ноября, 17:14
До этого FONBET осуществлял переводы в РКК на сумму 15 млн рублей на помощь эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области, около 30 млн рублей - на помощь пострадавшим после террористического акта в столичном "Крокус Сити Холле", а также сделал пожертвование в размере 6 млн рублей на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области.
В апреле 2024 года компания помогла в организации гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, направив 10 млн рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов.
 
