Fonbet направил 5 миллионов рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Букмекер FONBET направил 5 млн рублей организации Российский Красный Крест (РКК) на закупку питьевой воды для Луганска и Мелитополя, сообщает пресс-служба компании.
Средства выделены в рамках благотворительной программы "ДоброFON" и направлены на приобретение и организацию доставки 360 000 литров бутилированной питьевой воды жителям указанных регионов. РКК отправил около 20 фур груза в Луганск и Мелитополь в связи со сложившейся гуманитарной обстановкой. В августе компания также помогала формировать гуманитарный груз для отправки на новые территории, состоящий в основном из бутилированной питьевой воды.
До этого FONBET осуществлял переводы в РКК на сумму 15 млн рублей на помощь эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области, около 30 млн рублей - на помощь пострадавшим после террористического акта в столичном "Крокус Сити Холле", а также сделал пожертвование в размере 6 млн рублей на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области.
В апреле 2024 года компания помогла в организации гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, направив 10 млн рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов.