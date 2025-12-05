Рейтинг@Mail.ru
Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
14:50 05.12.2025
Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии
Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии
Немка Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин заняли третье место в соревнованиях спортивных пар в Финале серии Гран-при в Нагое (Япония). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
нагоя
япония
нагоя
япония
спорт, международный союз конькобежцев (isu), нагоя, япония
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU), Нагоя, Япония
Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии

Фигуристы Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии

Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба ISU
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Немка Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин заняли третье место в соревнованиях спортивных пар в Финале серии Гран-при в Нагое (Япония).
По сумме двух выступлений они набрали 221,25 балла (71,68+149,57). Первыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (225,21: 77,32+147,89). Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (223,28: 77,22+146,06).
Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые представляют Грузию, стали четвертыми (211,53: 75,04+136,49). Представляющие Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко заняли пятое место, набрав (208,33: 72,84+135,49).
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Японии
Вчера, 16:40
 
Фигурное катаниеСпортМеждународный союз конькобежцев (ISU)НагояЯпония
 
