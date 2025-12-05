https://ria.ru/20251205/figuristy-2060091285.html
Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии
Хазе и Володин стали третьими в Финале серии Гран-при в Японии
Немка Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин заняли третье место в соревнованиях спортивных пар в Финале серии Гран-при в Нагое (Япония). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
нагоя
япония
нагоя
япония
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU), Нагоя, Япония
